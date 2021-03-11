نتنياهو يرجئ زيارة الإمارات بسبب "صعوبات في تنسيق" المسار الجوي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها بنيامين نتنياهو للإمارات اليوم الخميس (11 من مارس/آذار)، وذلك بسبب "صعوبات في تنسيق مرور طائرته في أجواء الأردن".

ويؤكد البلاغ الرسمي ما أوردته في وقت سابق إذاعة كان الإسرائيلية عن تأجيل زيارة كشفت عنها وسائل الإعلام المحلية أمس الأربعاء، وكان من شأنها -لو تمّت- أن تكون أول زيارة يقوم بها نتنياهو للدولة الخليجية.

وربطت وسائل إعلام إسرائيلية أسباب الخطوة إلى مشكلات تتعلق بالمسار الجوي إلى الإمارات ومرض ألمّ بزوجة نتنياهو، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم الليلة الماضية نقل زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو ، إلى مركز هداسا عين كارم الطبي بعد أن شعرت بتوعك. وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالتهاب في الزائدة الدودية.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، أن سارة (62 عاما). ستخضع لسلسلة من الفحوصات وستبقى في المستشفى لبضعة أيام. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو رافق زوجته للمستشفى.

ووفق التقارير الإعلامية، فإن نتنياهو كان سيلتقي بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقد يلتقي أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، في خطوة اعتبرها المعلقون فرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لتعزيز مسوّغاته الدبلوماسية قبيل انتخابات 23 مارس/ آذار.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، رويترز)