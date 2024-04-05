نتنياهو يحذر إيران من عواقب أي هجوم على بلاده

بعد تهديد إيران بالرد على غارة استهدفت قنصليتها بدمشق، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من عواقب أي هجوم قد تشنه إيران أو أحد وكلائها في المنطقة على بلاده، فيما يسود قلق أمريكي وإسرائيلي من أن إيران تستعد لهجوم وشيك.

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعواقب في حال قامت إيران بشن هجوم ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء الخميس إن "إيران تعمل ضدنا منذ سنوات، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها، ولهذا السبب فإن إسرائيل تتخذ إجراءات ضد إيران ووكلائها، دفاعاً وهجوماً"، وفقا لما أفاد به مكتبه. وتابع نتنياهو: "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقاً للمبدأ البسيط: كل من يلحق بنا الضرر أو يخطط لذلك سنلحق به الضرر".

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الحكومة الإسرائيلية وحليفتها الولايات المتحدة تشعران بالقلق من أن إيران تستعد لشن هجوم وشيك.

وكانت إيران قد أعلنت أنها ستثأر من الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق مما تسبب في سقوط عدد من القتلى.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف قيامها بقصف القنصلية الإيرانية، لكن تكهنات على نطاق واسع تذهب إلى أن الدولة العبرية هي من قامت بذلك.

وقتل قائدان، كل منهما برتبة بريجدير جنرال، وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني القوي في الهجوم الذي وقع يوم الاثنين. ويعتبر الحرس الثوري هو قوة النخبة العسكرية الإيرانية كما يعد أقوى من القوات المسلحة التقليدية.

إيران تتوعد بالانتقام من إسرائيل To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وجرى أيضاً مناقشة التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو يوم الخميس. وبحسب البيت الأبيض، أوضح بايدن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الدعم الأمريكي لإسرائيل للدفاع عن نفسها ضد مجموعة من التهديدات لا يزال "ثابتاً".

ونقلت بوابة "أكسيوس" الإخبارية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت حليفتها واشنطن أنه إذا شنت إيران هجوماً على إسرائيل من أراضيها رداً على الهجوم القاتل في سوريا، فإنها ستواجه رداً قوياً من إسرائيل وهذا سينقل الصراع الحالي إلى مستوى آخر.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، مساء الخميس، أن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في البلاد قد تم تعطيله عن عمد يوم الأربعاء من أجل "تحييد التهديدات". ولم يحدد هاغاري أين حدث هذا بالضبط. وتكهنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التهديدات الإيرانية هي السبب وراء ذلك.

وفي الوقت نفسه، كتب هاغاري على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقاً، أنه ليس من الضروري شراء مولدات كهربائية وتخزين المواد الغذائية وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.

وعلى ضوء الوضع الأمني المتوتر، تم فرض حظر مؤقت على إجازات الوحدات القتالية. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تعبئة جنود الاحتياط للدفاع الصاروخي.

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)