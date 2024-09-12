نتنياهو يتهم حماس بـ"عرقلة" صفقة إطلاق سراح الرهائن

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العالم بممارسة ضغوط أكبر على حماس لقبول مقترح اتفاق جديد بشأن الحرب في غزة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحركة رفضها لأي مقترح اتفاق يتضمن شروطا جديدة، مؤكدة تمسكها بمقترح بايدن.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الخميس (12 سبتمبر/أيلول 2024) إن "حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن، وتعرقلها". وقال نتنياهو إنه يجب ممارسة ضغوط أكبر على حماس لقبول مقترح اتفاق جديد في غزة. وأضاف أن إسرائيل قبلت معظم الاقتراح الأحدث، بينما "رفضته حماس بل وقتلت في برود ستة من رهائننا. يتعين على العالم مطالبة حماس بإطلاق سراح رهائننا على الفور".

وكشف وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه)، وهو كبير المفاوضين الأمريكيين، يوم السبت الماضي إن اقتراحا أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار سيُقدم في غضون بضعة أيام. بيد أن حماس قالت في بيان إن فريقها للتفاوض اجتمع مع الوسطاء القطريين والمصريين في الدوحة وأكد استعداده لتنفيذ وقف إطلاق نار على الفور مع إسرائيل في غزة على أساس اقتراح أمريكي سابق دون شروط جديدة من أي طرف.

وأعربت حماس مجددا عن "استعداد الحركة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن". وجددت حماس أيضا في بيانها المطالبة بانسحاب إسرائيل من "كامل أراضي قطاع غزة".

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ولم يفلح الجانبان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ 11 شهرا، وتقاذفا الاتهامات بتقديم مطالب جديدة أعاقت الاتفاق.

وتشمل القضايا العالقة السيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وإطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين الذين أدينوا بارتكاب أعمال عنف أسفرت عن قتلى.

وتضمن الاقتراح الأصلي الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار الماضي وقفا لإطلاق النار على ثلاث مراحل يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)