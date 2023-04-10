 نتنياهو يتراجع.. وزير الدفاع غالانت سيبقى في منصبه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

نتنياهو يتراجع.. وزير الدفاع غالانت سيبقى في منصبه

تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن قراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت. وقال نتنياهو الذي تراجعت شعبيته وفق آخر استطلاع رأي إنّ "غالانت سيبقى في منصبه وسنواصل العمل سويّاً من أجل أمن مواطني إسرائيل".

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أرشيف

بنيامين نتنياهو قرر إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب رفض الأخير لخطة التعديلات القضائية، بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عدل في نهاية الأمر عن قراره.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين (العاشر من أبريل/ نيسان 2023) إنه قرر إبقاء وزير الدفاع يوآف غالانت في منصبه، ليعدل عن قراره السابق بإقالة الوزير الذي أدى إلى اندلاع تظاهرات وأثار قلقا في الخارج.

مختارات

التظاهرات والإضراب العام ضد تعديل يطال القضاء في إسرائيل قدمته الحكومية اليمينية، حاصرت رئيس الحكومة نتانياهو بين قوى المعارضة وشركائه في الائتلاف الحكومي، فما هي قصة هذه التعديلات القضائية ولماذا يصر عليها نتنياهو؟

وأضاف أنهما سويّا خلافهما بشأن دعوة غالانت العلنية الشهر الماضي لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو وأثارت انقساما واسعا، والتي قال وزير الدفاع إنها أصبحت تمثل تهديدا لأمن إسرائيل.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "قررت التغاضي عن خلافاتنا"، مشيرا إلى أنه ظل على تواصل وثيق مع غالانت خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف "كانت هناك خلافات بيننا، حتى خلافات صعبة حول أمور معيّنة، ولكني قرّرت ترك هذه الخلافات وراءنا". وأضاف "غالانت سيبقى في منصبه وسنواصل العمل سويّاً من أجل أمن مواطني إسرائيل".

من جانبه علق غالانت، في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على تصريح نتنياهو، قائلا: "سنواصل العمل معا بكل قوة من أجل أمن إسرائيل". كان نتنياهو قد أقال في الـ26 من آذار/مارس الماضي، غالانت، من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

 

استطلاع: تراجع شعبية نتنياهو

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية أمس الأحد أن حزب ليكود برئاسة نتنياهو سيخسر أكثر من ثلث مقاعده إذا أجريت انتخابات الآن وأن رئيس الحكومة لن يحصل على أغلبية مع شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف.

وحسب الاستطلاع فسيحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على عشرين مقعدا (لديه 32 مقعدا حاليا) في المرتبة الثالثة خلف المعسكر الوطني بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غاتس (29 مقعدا) وحزب رئيس الوزراء السابق يائير لبيد "هناك مستقبل (21 مقعدا).

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (العاشر من أبريل 2023).

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أنّ حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيخسر أكثر من ثلث مقاعده إذا أجريت الانتخابات الآن.

وبحسب الاستطلاع، فإن شعبية نتنياهو نفسه تراجعت أيضا ولم يعد الخيار الأول كأنسب شخصية لرئاسة الحكومة، وذلك في ظل تصاعد شعبية وزير الدفاع السابق غانتس، بعد الأحداث الأخيرة في إسرائيل، بما في ذلك التطورات الأمنية والاحتجاجات على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

ووفق الاستطلاع نفسه يتفوق غانتس ولبيد على نتنياهو حول من الأنسب لرئاسة الحكومة. ففي مواجهة ثنائية مع غانتس، يحصل الأخير على دعم 51% من المستطلعة آراؤهم في حين يدعم 34% نتنياهو لتولي المنصب.

وفي مواجهة ثنائية مع لبيد، يحصل زعيم المعارضة على 41% في حين يحصل نتنياهو على 37% فقط.

وفي أول رد فعل له قال نتنياهو للصحفيين: "لست منزعجا من الاستطلاع".

و.ب/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

تواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد تعديلات النظام القضائي

مواضيع ذات صلة

Ukrainian flag displayed on a laptop screen and binary code code displayed on a screen are seen in this multiple exposure illustration photo taken in Krakow, Poland on February 16, 2022. (Photo illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

هل تقف روسيا وراء تسريبات الوثائق السرية الأمريكية؟ 10.04.2023

فرضيات عدة تشملها تحقيقات المسؤولين الأمريكيين لتحديد مصدر التسريبات لوثائق بالغة الحساسية. فهل تقف روسيا وراء هذه التسريبات؟ الكرملين علّق على هذه الفرضية بتهكم معتبرا أنه ينظر إلى روسيا على أنها "مسؤولة عن كل شيء".

07.04.2023 Lebanese check a small bridge that was destroyed by an Israeli airstrike, in Maaliya village, south Lebanon, Friday, April 7, 2023. Israel launched rare strikes in southern Lebanon early Friday and pressed on with bombing targets in the Gaza Strip, marking a widening escalation in the region following violence this week at Jerusalem's most sensitive holy site. (AP Photo/Mohammed Zaatari)

إسرائيل تضرب مواقع في لبنان وغزة ردا على إطلاق صواريخ عليها 07.04.2023

قصفت القوات الإسرائيلية، فجر الجمعة، عددا من المناطق في جنوب لبنان وفي غزة، رداً على إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان، والتي يقول عنها الجيش الإسرائيلي إن فصائل فلسطينية وليس حزب الله، من قام بإطلاقها باتجاه إسرائيل.

March 26, 2023**People attend a demonstration after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dismissed the defense minister and his nationalist coalition government presses on with its judicial overhaul, in Tel Aviv, Israel, March 26, 2023. REUTERS/Nir Elias TPX IMAGES OF THE DAY

تأجيل خطاب نتنياهو وسط خلاف داخل الائتلاف الحكومي 27.03.2023

ذكرت تقارير إعلامية إنه كان من المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا للأمة، صباح اليوم الإثنين، للتعليق على إصلاحاته القضائية المثيرة للجدل، بيد أنه تم تأجيل الخطاب وسط خلافات داخل ائتلافه.