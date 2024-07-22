نتنياهو يؤكد قوة التحالف مع واشنطن غداة انسحاب الرئيس بايدن

غداة إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستكون أقوى حليف لواشنطن بغض النظر عمن سيصل للبيت الأبيض، فيما أمر جيشه بإخلاء الأجزاء الشرقية من خان يونس.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين (22 تمو/يوليو 2024) إن إسرائيل ستكون أقوى حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف نتنياهو، متحدثا للصحفيين قبل توجهه إلى واشنطن، أنه سيشكر جو بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل، وذلك بعد يوم من انسحاب الرئيس الأمريكي من سباق الرئاسة. وتابع أنه سيناقش قضايا مثل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وهزيمة حماس.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ومن جهته، شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت متأخر أمس الأحد الرئيس الأمريكي جو بايدن على "دعمه الراسخ" لإسرائيل على مر الأعوام. وكتب غالانت على موقع إكس: "دعمكم الراسخ خاصة أثناء الحرب كان لا يقدر بثمن. نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم".

في سياق متصل أمر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين سكان غزة بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة خان يونس قائلا إنه "سيعمل بقوة" ضد تجدد إطلاق القذائف الصاروخية وعمليات المسلحين من المنطقة التي صنفها منطقة إنسانية. وقال الجيش إنه سيقوم بملاءمة حدود المنطقة الإنسانية من أجل إبعاد السكان المدنيين عن مناطق القتال.

وتظاهر مئات الإسرائيليين في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وذلك عشية مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

ودعا المشاركون في المظاهرة نتنياهو إلى عدم القيام بالزيارة حتى يوقع على اتفاق لإطلاق سراح 120 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" عبر الإنترنت.

وكان من بين المتظاهرين أقارب المحتجزين.

وقال ابن شقيق رجل تحتجزه حماس في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي: "معظم المواطنين يعرفون أن نتنياهو يقرر فقط بناء على مصالحه الشخصية". وأوضح أن معظم المواطنين سيرون أنه يترك المحتجزين في مأزق ويعرقل المحادثات غير المباشرة لإطلاق سراحهم.

ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في إسرائيل في إطار ائتلاف مع أحزاب دينية متشددة ويمينية متطرفة تعارض تقديم تنازلات لحماس وتهدد بتفكيك التحالف الحكومي. وفي حال إجراء انتخابات مبكرة، ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن نتنياهو لن يحظى بفرصة كبيرة.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد الثلاثاء وإلقاء خطاب أمام كلا مجلسي الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء.

خ.س/ح.ز (رويترز، د ب أ)