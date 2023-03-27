 نتنياهو يؤجل البت في الإصلاح القضائي المثير للجدل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.03.2023

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أخبار

نتنياهو يؤجل البت في الإصلاح القضائي المثير للجدل

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

التفاصيل بعد قليل   