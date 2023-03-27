نتنياهو يؤجل البت في الإصلاح القضائي المثير للجدل

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
التفاصيل بعد قليل
اختار الاستقلاليون الإسكتلنديون حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء. يوسف، وهو أول مسلّم في تاريخ إسكتلندا يتبوّأ هذا المنصب، أطلق وعدا بقيادة إسكتلندا لتحقيق الاستقلال "في هذا الجيل".
قالت بعثة أممية إن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية يعني أنه "ساعد وحرض" على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين. وبروكسل لم توضح موقفها بعد، لكنها قالت إنها ستطلب "تفسيرات" من السلطات الليبية بشأن تعاملها مع سفينة إنقاذ.
أصيبت الحياة في ألمانيا بالشلل في جميع أنحاء البلاد خلال أحد أكبر الإضرابات منذ عقود، مما تسبب في إرباك ملايين الأشخاص في بداية أسبوع العمل. ويأتي الإضراب في وقت تعاني فيه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول