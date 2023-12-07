نتنياهو محذرا حزب الله: بيروت وجنوب لبنان سيتحولان لغزة أخرى

في ظل تبادل القصف المتواصل عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من حزب الله قائلا إن بيروت ستتحول "إلى غزة". فيما قُتل مدني إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس (7 ديسمبر/ كانون الأول 2023) بتحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس؛ إذا شن حزب الله حربا شاملة على بلاده، في إشارة الى الدمار الذي طال القطاع.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال قيامه ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بإجراء تقييم للوضع في القيادة الشمالية اليوم الخميس.

وقال نتنياهو: "أنا هنا مع جنود الاحتياط الذين يظهرون روحا هائلة من الاستعداد للقتال، لاستكمال المهمة، لاستعادة الأمن - ليس فقط في الجنوب، ولكن أيضا في الشمال. وهذا هو التزامنا".

وتابع نتنياهو: "أقترح على أعدائنا أن ينتبهوا إلى هذه الروح، لأنه إذا اختار حزب الله أن يبدأ حرباً شاملة، فإنه سيحول بيده بيروت وجنوب لبنان، ليس ببعيد من هنا، إلى غزة وخان يونس. نحن عازمون على تحقيق النصر، وسنفعل ذلك بمساعدتكم".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب، التي أعلنتها إسرائيل على حركة حماس ردا على الهجوم الإرهابي للحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 240 رهينة، وفق السلطات الإٍسرائيلية، فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية على حماس في غزة عن مقتل 17 ألفا و177 شخصا، وإصابة أكثر من 46 ألف آخرين في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم الخميس.

ويذكر أن حركة حماس هي حركة فلسطينية إسلاموية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية.

مقتل إسرائيلي بصاروخ من لبنان

ومن جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة (راديو كان) إن هجوما بصاروخ موجه من لبنان أدى إلى مقتل مزارع يبلغ من العمر 60 عاما في شمال إسرائيل اليوم الخميس.

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هجوما بصاروخ موجه من لبنان أسفر عن مقتل مدني إسرائيلي في شمال إسرائيل اليوم الخميس. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله هو الذي نفذ الهجوم المضاد للدبابات.

وقال حزب الله في وقت لاحق في بيان إن أحد الهجمات التي شنها اليوم الخميس وعددها 11 استهدفت ثكنة إسرائيلية في قرية متات المتاخمة للحدود اللبنانية.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إنها أعلنت وفاة الرجل في فسوطة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من قرية متات التي أبلغ الجيش الإسرائيلي عن تعرضها لهجوم صاروخي. وردت طائرات الهليكوبتر والدبابات والمدفعية الإسرائيلية على مصدر النيران عبر الحدود.

وأعلن حزب الله شن هجمات عديدة من لبنان على شمال إسرائيل اليوم الخميس يقول إنها لدعم الفلسطينيين في غزة. وبحسب الجيش الإسرائيلي "تم رصد عمليات إطلاق نار إضافية من لبنان في اتجاه إسرائيل"، مشيرا إلى أن "المروحيات والدبابات والمدفعية تقصف مصادر" إطلاق النار.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود بشكل يومي في أعقاب اندلاع الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس في غزة وحذّر مسؤولون إسرائيليون الحزب اللبناني المدعوم من إيران، من مغبة توسيع نطاق النزاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 110 أشخاص، بينهم 80 مقاتلاً في صفوف حزب الله و15 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل عشرة أشخاص بينهم أربعة مدنيين.

وتعتبر دول عديدة حزب الله ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ص.ش/ع.ج.م/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)