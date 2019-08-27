نتنياهو: ليس وقت الحديث مع إيران.. وإنما وقت الضغط عليها!

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان إيران عن موعد المرحلة الثالثة للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني خطرا على إسرائيل وذلك في تصريحات صحفية قبيل سفره إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي يتواجد حاليا في لندن ايضا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا ليس وقت إجراء محادثات مع إيران، وإنما "هو وقت ممارسة الضغط علىها"، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم الخميس (الخامس من أيلول/سبتمبر 2019) على موقعها الإلكتروني.

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وأضاف نتنياهو: "تم إبلاغنا اليوم بانتهاك آخر نفذته إيران، ويتعلق هذه المرة بالانتشار النووي. إنه جزء من تصرفات عدوانية من إيران على الساحة الدولية وجزء من محاولاتها لتنفيذ هجمات على إسرائيل، وهي محاولات لم تتوقف". وأوضحت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو جاءت قبيل توجهه إلى لندن صباح اليوم للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي سيكون في لندن أيضا.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أن البرنامج النووي لبلاده سوف يكون "بدون حدود" عندما يتم يوم الجمعة إطلاق المرحلة الثالثة للانسحاب من الاتفاق النووي. جاء ذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على شبكة نفطية بحجة تبعيتها لفيلق القدس وحزب الله.

ح.ع.ح/و.ب (د.ب.أ)