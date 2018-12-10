نتنياهو لوزير خارجية عُمان: كثيرون يحذون حذوكم

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي على هامش مؤتمر للشرق الأوسط ترعاه الولايات المتحدة في وارسو الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2019)، وألمح إلى أن دولاً عربية أخرى تشارك في المؤتمر تتواصل مع إسرائيل.

وظهر نتنياهو في مقطع فيديو أصدره مكتبه وهو يقول لبن علوي، الذي استضافت بلاده رئيس الوزراء الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول: "كثيرون يحذون حذوكم، ودعوني أقول إن من بينهم بعض الموجودين في هذا المؤتمر".

ولا تعترف سلطنة عمان رسمياً بإسرائيل، كما لا تعترف بها السعودية والإمارات اللتان تشاركان إسرائيل مخاوفها بشأن تحركات إيران في المنطقة، وأرسلتا أيضاً مبعوثين إلى وارسو.

وقال بن علوي مخاطباً نتنياهو: "يعاني الناس في الشرق الأوسط كثيراً لأنهم عالقون في الماضي. نقول الآن إن هذا عصر جديد من أجل المستقبل".

وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي مؤتمر وارسو إلى زيادة الضغط على إيران برغم مخاوف دول أوروبية كبرى من زيادة التوتر مع طهران.

ي.أ/ ي.ب (رويترز)