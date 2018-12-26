نتنياهو: لن نقبل بأي وجود عسكري إيراني في سوريا

في اعتراف غير مباشر بقيام بلاده بقصف أهداف بالقرب من العاصمة السورية دمشق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء (26 كانون الأول/ ديسمبر 2018) إن إسرائيل تدافع عما أسماها "خطوطها الحمراء" في سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بوجود عسكري إيراني هناك. ويأتي ذلك في أعقاب تقارير وردت عن قيام مقاتلات إسرائيلية بقصف مواقع في سوريا بالصواريخ.

وغرد نتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "لسنا على استعداد للقبول بتعزيزات عسكرية إيراني موجه ضدنا، في سوريا... سنتصدى لهذا بضراوة، وبشكل مستمر، حتى في هذه الأيام". وأكد نتنياهو:" قلت إننا لن نرتدع عن القيام بما هو ضروري" لافتا إلى أن بلاده تدافع بشكل حاسم عن "خطوطها الحمراء في سوريا وفي أي مكان آخر".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تؤكد حتى الآن، رسميا، قصف أهداف بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري، لم تكشف عنه، أمس الثلاثاء أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه تم إسقاط معظم تلك الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها. وأضاف المصدر أن أضرار القصف "اقتصرت على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم خلال الضربة الموجهة لسوريا أمس الثلاثاء 16 صاروخا موجها طراز "جي بي يو39-"، مشيرا إلى أن الدفاع الجوي السوري نجح في اعتراض 14 صاروخا.

بيد أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، المحسوب على المعارضة، ذكر أن الغارات الأخيرة استهدفت ثلاثة مخازن للأسلحة على الأقل تابعة للحرس الثوري الإيراني وحليفه حزب الله اللبناني الشيعي.

ويشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ مساء أمس الثلاثاء غارات انطلاقا من الأجواء اللبنانية عبر صواريخ استهدفت بعض مواقع الجيش السوري، غربي دمشق.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)