 نتنياهو في برلين.. تعزيز للتعاون الألماني - الإسرائيلي؟ | مسائية DW | DW | 16.03.2023

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مسائية DW

نتنياهو في برلين.. تعزيز للتعاون الألماني - الإسرائيلي؟

نتنياهو في برلين… والملف الإيراني والاحتجاجات في إسرائيل تطغى على الزيارة. ماذا بوسع برلين أن تقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ وهل يتعزز التعاون بين البلدين أكثر؟

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Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußert sich am 16.02.2016 bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel zu den Deutsch-Israelischen Regierungskonsultationen im Bundeskanzleramt in Berlin. Deutschland und Israel kommen zum sechsten Mal zu Regierungskonsultationen zusammen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

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