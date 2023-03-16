مسائية DW

نتنياهو في برلين.. تعزيز للتعاون الألماني - الإسرائيلي؟

نتنياهو في برلين… والملف الإيراني والاحتجاجات في إسرائيل تطغى على الزيارة. ماذا بوسع برلين أن تقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ وهل يتعزز التعاون بين البلدين أكثر؟