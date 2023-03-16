نتنياهو في برلين.. تعزيز للتعاون الألماني - الإسرائيلي؟

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نتنياهو في برلين… والملف الإيراني والاحتجاجات في إسرائيل تطغى على الزيارة. ماذا بوسع برلين أن تقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ وهل يتعزز التعاون بين البلدين أكثر؟
يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا الأسبوع القادم في زيارة رسمية، تأتي وسط توتر في إسرائيل بسبب المعارضة الشديدة لخطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها والتي انتقدتها أيضا الحكومة الألمانية .
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلق بلاده حيال الإصلاحات المثيرة للجدل للنظام القضائي في إسرائيل، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في برلين. وتوافق بين البلدين حول صفقة للدفاع الصاروخي.
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤلين الألمان. تأتي الزيارة وسط جدل شديد يدور في إسرائيل حول تعديلات في النظام القضائي انتقدتها برلين، فيما تستمر المظاهرات داخل إسرائيل رفضاً لها.
تستعد شرطة برلين بأعلى مستوى من الإجراءات الأمنية، لتأمين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وسط توقعات بخروج محتجين على خطط الإصلاح القضائي في إسرائيل. تقارير ذكرت أن محتجين يخططون لعرقلة سفر نتانياهو.
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