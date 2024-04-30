نتنياهو عازم على دخول رفح والشرطة تقتل تركياً طعن شرطياً

قالت الشرطة الإسرائيلية إن رجلاً يحمل الجنسية التركية طعن ضابطاً في شرطة الحدود الإسرائيلية بالقدس قبل أن يُقتل برصاص قوات الشرطة في مكان الحادث. فيما هدد نتنياهو بدخول رفح سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الرهائن أم لا.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان/أبريل 2024)، عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس. ونقلت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية عن متحدث باسم الشرطة قوله: "ورد بعد ظهر اليوم عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس ما استتبع استنفار القوات وتم تحييد المشتبه به في عملية الطعن بإطلاق النار من قبل رجال الشرطة على الفور".

وأضاف أنه أصيب في الهجوم ضابط شرطة تم نقله سريعاً لتلقي العلاج الطبي. وأصيب شرطي الحدود بجروح متوسطة. وحددت الشرطة هوية المهاجم بأنه تركي عمره 34 عاماً.

نتنياهو: الجيس سيدخل رفح "مع أو بدون" هدنة في غزة

وفي سياق محاولات التوصل لهدنة والتهديد الإسرائيلي بعملية في رفح، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستنفذ عملية ضد حركة حماس في مدينة رفحجنوب قطاع غزةسواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار أم لم يتم التوصل له. وقال نتانياهو، خلال لقائه ممثلين عن عائلات الرهائن، حسبما نقل عنه مكتبه، "فكرة أنّنا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك مع أو بدون اتفاق، من أجل تحقيق النصر الشامل".

يأتي كلام نتنياهو فيما تستعد حركة حماس الثلاثاء لتقديم ردها على اقتراح بشأن اتفاق هدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في سياق المحادثات الجارية عبر الوسطاء بعد سبعة أشهر على اندلاع الحرب بين الحركة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وبعد اجتماع عُقد الإثنين في القاهرة مع ممثلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين مع الولايات المتحدة، غادر وفد حماس العاصمة المصرية إلى الدوحة لدراسة مقترح الهدنة الأخير، حسبما أفاد مصدر من الحركة الإسلامية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تنتظر رد حماس على مقترحات لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين قبل إرسال فريق إلى القاهرة لمواصلة المحادثات.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ويحل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الأردن ثم إسرائيل مساء اليوم، بعد السعودية في إطار جولة جديدة في الشرق الأوسط ضمن مساعي التوصّل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر وسط أزمة إنسانية كبيرة.

خ.س/ص.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)