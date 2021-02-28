 نتفليكس تستثمر 100 مليون دولار لدعم التنوع العرقي والجنسي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 28.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

نتفليكس تستثمر 100 مليون دولار لدعم التنوع العرقي والجنسي

ليست منصة نتفليكس راضية تماما عن مستوى التنوع الاجتماعي في عروضها، لذلك فقد قرّرت التوجه لدعم مجموعات منها إثنية وجغرافية وكذلك جنسية، فضلا عن دعم المواهب الصاعدة عبر العالم.

من مسلسل Sex Education الذي تعرضه المنصة

من مسلسل "Sex Education" الذي تعرضه المنصة

بناءً على توصيات دراسة معمقة حول التنوع في محتوى نتفليكس وكذلك في العاملين في عروضها، أعلنت المنصة العالمية على مدونتها أنها ستخلق "صندوق نتفليكس للإنصاف الإبداعي"، وستستثمر ما يبلغ 100 مليون دولار على مدار السنوات الخمس القادمة مع منظمات أخرى  لدعم التنوع.

وستكون هذه المبالغ موجهة لأجل دعم "المجتمعات غير الممثلة بما يكفي" حتى تنال حظها من النجاح في العروض التلفزيونية والصناعة السينمائية، كما ستدعم برامج مخصصة لتدريب وتوفير فرص عمل  للمواهب الصاعدة على مستوى العالم.

مختارات

أعداد المشتركين في موقع نتفليكس لعرض الأفلام والمسلسلات عبر الأنترنت في تزايد مستمر، ويرجع الفضل في ذلك في الوقت الراهن لمسلسل تلفزيوني. فما هو؟

تستمر العروض الحصرية لأعمال بلهجات عربية على نتفليكس. حاليا يحصد فيلم "الموصل" نجاحا باهرا، تماما كمسلسل ما وراء الطبيعة رغم الانتقادات الكبيرة الموجهة للمنصة، ومن ذلك بحجة بثها لمشاهد اعتبرت إباحية أو "تخدش الحياء".

وجاءت الإعلان إثر دراسة موّلتها نتفلكس بيّنت أن المنصة الأشهر في الفيديو تحت الطلب استطاعت تحقيق تقدم في إظهار التنوع الاجتماعي، لكنها لا تزال تعاني من ثغرات، حسب ما نقله موقع CNBC الذي أجرى حوارا مع تيد ساراندوس، عضو مؤسس للمنصة، قال فيه إنه من المهم أن يعكس محتوى المنصة نوعية المشاهدين، مشيرا إلى أن الجمهور يرتبط بالمحتوى الذي يرى نفسه فيه.

وفحصت الدراسة عروض نتفلكس ما بين 2018 و2019 بالنظر إلى عدة مؤشرات منها التنوع الجنسي والتنوع العرقي. وتبين أن قوة المنصة في التنوع تخصّ حضور المرأة في أدوار البطولة وفي تشغيل نساء في فرق العمل.

غير أن هناك مجموعات عرقية أو جغرافية ضعيفة التمثيل، كالمنحدرين من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكيين الهنود. كما يوجد تمثيل ناقص فيما يتعلق بالأقليات الجنسية (أو أصحاب التوجه الجنسي غير التقليدي)، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشارت نتفليكس في مدونتها أن المنصة توجد حاليا في بدايات مراحل من تغيير كبير في طريقة عرض القصة، حيث سيتم عرض قصص من أيّ مكان في المكان، ومن أيّ شخص أنتجها مهما كانت خلفيته.

وكانت نتفليكس التي حققت أرباحا كبيرة في المنطقة العربية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2020 أنها ستدعم المجتمعات السوداء بـ100 مليون دوراء، كما أكد ريد هاستينغ عضو مؤسس  في المنصة أنه سيتبرع رفقة زوجته بـ120 مليون دولار للجامعات والمدارس الخاصة بأصحاب البشرة السوداء.

إ.ع/ أ.ح

مشاهدة الفيديو 01:37

نيتفليكس تسجل أرباحا قياسية بسبب النمو الهائل من المشتركين

إعلان
Themenbild Facebook

 