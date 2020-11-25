 نتفلكس تواجه مشكلة بالهند.. والسبب قبلة بين هندوسية ومسلم! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.11.2020

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منوعات

نتفلكس تواجه مشكلة بالهند.. والسبب قبلة بين هندوسية ومسلم!

حققت منصة نتفلكس نجاحات كبيرة في الهند بعد إنتاجها لأفلام ومسلسلات حققت أرقام مشاهدات مرتفعة. غير أنها تواجه مشكلة كبيرة بعد مشهد ظهر في مسلسل عرضته مؤخراً.

مسلسل هندي أثار عاصفة من الجدل

صورة شاشة من المسلسل الذي أثار الجدل

تسبب مشهد تقبيل بين ممثلة تتقمص دور شابة هندوسية وممثل يتقمص دور شاب مسلم في مسلسل "أ سوتبل بوي"، المعروض على منصة نتفلكس، في احتجاجات كبيرة في الهند وصلت إلى حد الدعوة لمقاطعة المنصة، خاصة أن المشهد المثير للجدل ظهر في خلفية ما يبدو أنه معبد هندوسي.

وسجلت الشرطة الهندية قضية ضد منتجين محليين في نتفلكس بعد الاعتراض الذي أعلنه عضوان بارزان في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الذي ينتسب له رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويتعلق الأمر بناروتام ميشرا، وهو كذلك وزير في إحدى الولايات الهندية، الذي كتب على حسابه في "تويتر": "الأمر يتعلق بمحتوى معترض عليه يجرح مشاعر مجموعة دينية في البلد"، مضيفاً أنه قدم شكوى ضد المسلسل لأجل معرفة ما هي الأهداف الكامنة وراءه.

كما رفع غوراف تيواري، وهو قيادي في الحزب ذاته، دعوى مشابهة، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، التي أشارت إلى أن الشكوى تتضمن اتهامات بـ"اقتراف أعمال خبيثة من شأنها إيذاء مشاعر مجموعة دينية"، وهو بند في القانون الجنائي الهندي ويعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية، أو الاثنين ما.

ولا يشارك في المسلسل ممثلون مشهورون في بوليوود، وهو مقتبس من رواية حاصلة على عدة جوائز تحمل الاسم ذاته للكاتب فيكرام سيت. وبدأت نتفلكس في عرض المسلسل هذا العام، لكن نتيجة لمشهد المعبد، تعرّض المسلسل لحملة تقييمات سلبية في منصة "IMDB" الخاصة بتقييم الأفلام والمسلسلات.

كما دشن مستخدمون هنود حملة على "تويتر" واستخدموا وسم "BoycottNetflix#" (قاطع نتلفكس) لأجل حث سكان البلد على مقاطعة المنصة حتى تقوم هذه الأخيرة بسحب المسلسل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها احتجاجات ضد عمل سينمائي أو تلفزيوني في الهند لأسباب دينية، فقد سبق للممثلة الشهيرة ديبيكا بادوكون أن تعرّضت لتهديدات بالقتل بعد دورها في فيلم "بادمافاتي"، إذ اتهمت بالإساءة إلى ملكة هندوسية تقمصت دورها، بعد أن ظهرت في الفيلم على علاقة رومانسية مع سلطان مسلم.

إ.ع/ ي.أ

  • Temples and buildings are shrouded in smog (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    تدهورت جودة الهواء بشكل شديد قبل الاحتفال الرئيسي. في الصورة مجموعة من المعابد في العاصمة الهندية. مع اقتراب فصل الشتاء، ترتفع مستويات تلوث الهواء لأسباب مختلفة، من ضمنها حرق مخلفات المحاصيل خارج المدينة، وزيادة انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

  • Indians light firecrackers during diwali celebrations (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    يُحتفل بـ"ديوالي"، عيد الأضواء أو الأنوار، تقليدياً بإضاءة المصابيح، والشموع، إلا أن الألعاب النارية، التي تستخدم في حفلات الزفاف أيضاً، باتت جزءاً لا يتجزأ من هذا التقليد. تحدث الإنفجارات غالباً في الورشات غير القانونية في الفناء الخلفي أو تحت الأرض، التي تصنع الألعاب النارية. كما أسفر انفجار في مصنع مرخص في ولاية "أوتار براديش" الشهر الماضي عن مقتل سبعة أشخاص.

  • A man wearing a full face mask stands infront of the Red Fort amid heavy fog in Delhi on 6 November 2018 (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    يظهر هنا أحد المعالم الأكثر شعبية في دلهي، القلعة الحمراء، في اليوم التالي لاحتفالات ديوالي الرئيسية، بالكاد يمكن رؤيتها وسط الضباب الدخاني. وقد قضت المحكمة العليا الشهري الماضي في الهند بأن استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفال محدد بأوقات زمنية ضيقة، وسمحت باستخدام الألعاب النارية "الخضراء" أو الصديقة للبيئة فقط، التي تنبعث منها كميات أقل من الدخان. ومع ذلك، بدت السلطات مترددة في تطبيق القواعد.

  • Temples and buildings shrouded in thick smog in New Delhi, India (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    يُنظر إلى مهرجان الأضواء، الذي يستمر لمدة 5 أيام على أنه احتفال هندوسي، يرمز إلى "انتصار النور على الظلمة، الخير على الشر، والمعرفة على الجهل". في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يقع في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، ويتزامن مع القمر الجديد، حيث يكون اليوم الثالث هو اليوم الرئيسي للاحتفال. بالإضافة إلى ذلك، ديوالي احتفال ديني عند السيخ، والجاينية، وبعض البوذيين أيضاً.

  • A family wears pollution masks and walk looking for a transportation a day after Diwali festival, in New Delhi (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    تختار بعض العائلات كهذه العائلة ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم من مخاطر الدخان. غير أن هذه الممارسة غير شائعة في كل المناطق المتضررة من الضباب الدخاني. قالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إن التعرض للهواء السام داخل المنازل وخارجها يقتل نحو 600 ألف طفل دون سن الخامسة عشرة كل عام. ريتشارد كونور / ريم ضوا.


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