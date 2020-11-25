نتفلكس تواجه مشكلة بالهند.. والسبب قبلة بين هندوسية ومسلم!

تسبب مشهد تقبيل بين ممثلة تتقمص دور شابة هندوسية وممثل يتقمص دور شاب مسلم في مسلسل "أ سوتبل بوي"، المعروض على منصة نتفلكس، في احتجاجات كبيرة في الهند وصلت إلى حد الدعوة لمقاطعة المنصة، خاصة أن المشهد المثير للجدل ظهر في خلفية ما يبدو أنه معبد هندوسي.

وسجلت الشرطة الهندية قضية ضد منتجين محليين في نتفلكس بعد الاعتراض الذي أعلنه عضوان بارزان في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الذي ينتسب له رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويتعلق الأمر بناروتام ميشرا، وهو كذلك وزير في إحدى الولايات الهندية، الذي كتب على حسابه في "تويتر": "الأمر يتعلق بمحتوى معترض عليه يجرح مشاعر مجموعة دينية في البلد"، مضيفاً أنه قدم شكوى ضد المسلسل لأجل معرفة ما هي الأهداف الكامنة وراءه.

كما رفع غوراف تيواري، وهو قيادي في الحزب ذاته، دعوى مشابهة، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، التي أشارت إلى أن الشكوى تتضمن اتهامات بـ"اقتراف أعمال خبيثة من شأنها إيذاء مشاعر مجموعة دينية"، وهو بند في القانون الجنائي الهندي ويعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية، أو الاثنين ما.

ولا يشارك في المسلسل ممثلون مشهورون في بوليوود، وهو مقتبس من رواية حاصلة على عدة جوائز تحمل الاسم ذاته للكاتب فيكرام سيت. وبدأت نتفلكس في عرض المسلسل هذا العام، لكن نتيجة لمشهد المعبد، تعرّض المسلسل لحملة تقييمات سلبية في منصة "IMDB" الخاصة بتقييم الأفلام والمسلسلات.

كما دشن مستخدمون هنود حملة على "تويتر" واستخدموا وسم "BoycottNetflix#" (قاطع نتلفكس) لأجل حث سكان البلد على مقاطعة المنصة حتى تقوم هذه الأخيرة بسحب المسلسل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها احتجاجات ضد عمل سينمائي أو تلفزيوني في الهند لأسباب دينية، فقد سبق للممثلة الشهيرة ديبيكا بادوكون أن تعرّضت لتهديدات بالقتل بعد دورها في فيلم "بادمافاتي"، إذ اتهمت بالإساءة إلى ملكة هندوسية تقمصت دورها، بعد أن ظهرت في الفيلم على علاقة رومانسية مع سلطان مسلم.

إ.ع/ ي.أ