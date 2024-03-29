نتانياهو يوافق على جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة مع حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو "وافق على جولة من المفاوضات" غير المباشرة مع حماس في القاهرة والدوحة بشأن صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين. ووجه نتنياهو رئيس الشاباك بالسفر إلى القاهرة لهذا الغرض.

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتانياهو اليوم الجمعة (29 مارس/ آذار 2024) لفريق التفاوض الإسرائيلي، برئاسة رئيس جهاز (الموساد) الإسرائيلي ديفيد بارنياع بالتوجه إلى قطر لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة مبادلة الرهائن.

كما وجه نتانياهو رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، بالسفر إلى القاهرة لإجراء محادثات، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت إحرانوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأفاد مكتب نتانياهو بعد لقاء الأخير مع رئيسي الاستخبارات الإسرائيلية الموساد والشين بيت، بأنّه "وافق على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة... للمضي قدماً".

وجاء في البيان أن "بناء على ما ورد عن مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، وَجب التوضيح أن رئيس الوزراء تحدث مع مدير الموساد ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووافق على الجولة التالية من المحادثات - في الأيام المقبلة - في الدوحة والقاهرة، مع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات".

وتأتي زيارة رئيسي (الموساد) و(الشاباك) إلى القاهرة والدوحة، في إطار مواصلة إسرائيل للتفاوض بشأن صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين. وكان بار، قد قام بزيارة للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، التقى خلالها برئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل.

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انتقادات من مجلس الحرب

ويأتي قرار نتانياهو في أعقاب انتقادات من مجلس الحرب الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تطرح مقترحها الخاص بعد، وأنها ليست على استعداد لإظهار المرونة خلال المفاوضات.

وعُقدت في الأشهر الأخيرة مفاوضات عدّة عبر الوسطاء الدوليين: مصر وقطر والولايات المتحدة، ولكن من دون نتيجة، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلتها.

ومنذ بداية الحرب، تم التوصل إلى هدنة واحدة لمدة أسبوع في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، سمحت بالإفراج عن حوالى مئة رهينة تم اختطافهم خلال هجوم حماس الإرهابي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل.

وخُطف خلال هجوم حماس نحو 250 شخصاً ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم.

ويذكر أن حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)