نتانياهو يمثل أمام محكمة إسرائيلية في ثلاث اتهامات بالفساد

مع استئناف محاكمته قبل نحو ستة أسابيع من الانتخابات العامة، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الاثنين (الثامن من فبراير/ شباط 2021) تهم الفساد الموجهة له. وقال نتانياهو أمام هيئة تضم ثلاثة قضاة في محكمة القدس المركزية "أؤكد الإجابة المكتوبة التي قُدمت باسمي". وكان يشير إلى وثيقة قدمها محاموه للمحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ووجهت اتهامات لنتنياهو عام 2019 في قضايا قائمة منذ فترة طويلة تتعلق بهدايا من أصدقاء مليونيرات، وبمزاعم بالسعي للحصول على مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المحكمة للرد رسميا على تهم الفساد الموجهة إليه، مع دخول محاكمته مرحلة تشهد جلسات مكثّفة على مدى ستة أسابيع قبيل انتخابات يسعى للفوز فيها بولاية جديدة.

وظهر نتانياهو الذي يصف الاتهامات ضده بأنها "سخيفة" على شاشات التلفزيون أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، قبل وقت قصير من موعد بدء الجلسة في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينيتش)، واضعا كمامة واقية باللون الأسود.

وفي أيار/مايو 2020 وعند افتتاح هذه المحاكمة وهي الأولى في تاريخ إسرائيل التي تستهدف رئيس حكومة يمارس مهامه، وصف نتانياهو الاتهامات بأنها "سخيفة". وطلب محاموه آنذاك من القضاء عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضد رئيس الوزراء البالغ 71 عاماً.

وتأتي محاكمة نتانياهو الإثنين، غداة تخفيف القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 وبعد إرجاء الجلسة التي كانت مقررة أولاً في كانون الثاني/يناير. وشهد محيط المحكمة في القدس الشرقية تواجدا مكثفا للشرطة لتأمين موكب رئيس الوزراء، في حين تواجد عشرات المتظاهرين في الخارج، حاملين لافتات والعلم الإسرائيلي، بينما وضع أحدهم على وجهه قناعا يجسد شخصية رئيس الوزراء.

وسبق أن مثل نتانياهو أمام المحكمة قبل تسعة أشهر وكان حينها قد حقق انتصارا سياسيا إذ شكل حكومة ائتلافية مع منافسه في الانتخابات بيني غانتس، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة. لكن هذا الائتلاف المشحون لم يدم طويلا إذ انهار في كانون الأول/ديسمبر، وجدد غانتس وصفه لنتانياهو بأنه غير أمين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحاكمة ستضر بفرص إعادة انتخابه الشهر المقبل.

ع.ش/ح.ز (أ ف ب، رويترز)