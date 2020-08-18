نتانياهو يكشف عن محادثات سرية مباشرة مع قادة دول عربية وإسلامية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد (30 أغسطس/ آب 2020) وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي جمعه بصهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس عشية أول رحلة جوية تجارية بين إسرائيل والإمارات "هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل". وقال نتانياهو: "الفلسطينيون كان لهم طويلا حق فيتو تجاه السلام، ولو انتظرنا الفلسطينيين، لوجب علينا الانتظار دوماً". وأشار رئيس الوزراء إلى أن السودان وسلطنة عمان بين هذه الدول، إضافة إلى تشاد.

ووصف كوشنر الاتفاقية التاريخية لاسرائيل مع الإمارات العربية بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام". وتأتي الرحلة الجوية التاريخية المرتقبة الاثنين بعد نحو أسبوعين من إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي-الإسرائيلي والذي تم بوساطة أميركية.

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994). وستقل الرحلة صباح الاثنين وفدا أميركياً-إسرائيلياً يترأسه كوشنر.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء مشاركة المسؤولين الأمنيين في الوفد الإسرائيلي المقرر أن يتوجه إلى الإمارات غداً في أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤول حكومي كبير أن "هذا القرار يأتي في إطار خطط للبحث في الشؤون الأمنية المتعلقة بمعاهدة السلام مع الإمارات بمعزل عن الشؤون المدنية التي سيناقشها الوفد الحالي". وبهذا لن ينضم مدير عام وزارة الدفاع أمير إيشل إلى الوفد الإسرائيلي الذي سيغادر غدا إلى أبو ظبي لدفع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات. ويرافق البعثة الإسرائيلية عشرات المسؤولين من الوزارات الحكومية المختلفة ورجال أعمال بارزون.

ويعتزم كوشنر اليوم الأحد مقابلة الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين إضافة إلى وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكينازي من تحالف الوسط أزرق أبيض.

م.أ.م/ خ.س ( أ ف ب، د ب أ)