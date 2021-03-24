نتانياهو يفشل في تشكيل الحكومة.. هل أوشك نجمه على الأفول؟

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية الرابعة في البلاد خلال عامين. وانتهت مهلة تشكيل الحكومة بحلول منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء (04 مايو/أيار 2021) وربما يمنح الفشل الأخير معارضي نتنياهو الفرصة لإنهاء حقبة حكم رئيس الوزراء (71 عاما). ويتوجب على الرئاسة الإسرائيلية الآن اختيار شخصية أخرى لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وحصل نتانياهو البالغ 71 عاما ويحاكم بتهمة الفساد على تكليف من رؤوفين ريفلين مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 23 آذار/مارس التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين. ويمكن للرئيس تكليف شخصية أخرى أو تمديد المهلة لأسبوعين إضافيين.

وفاز حزب الليكود بزعامة نتانياهو بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا، لكنّ النتائج أوضحت أن تأمين أغلبية برلمانية من 61 مقعدًا ليس بالأمر السهل هذه المرة أيضًا.

ويتطلب تشكيل ائتلاف حكومي من نتانياهو أن يتحالف مع خصمهومساعده السابق نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا المتشدد. كما يتطلب إقناع بتسالئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية بالانضمام إلى حكومة تدعمها "الحركة الإسلامية" التي وصف أعضاؤها سموتريتش بأنه "عنصري". والحركة الإسلامية بزعامة منصور عباس حصلت على أربعة مقاعد. وتعهد حزب الصهيونية الدينية بعدم الانضمام إلى تحالف كهذا.

مشاهدة الفيديو 02:29 شارك نتائج غير حاسمة في الانتخابات الإسرائيلية إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3rDu9 انتخابات اسرئيل: مستقبل نتنياهو متوقف على منافسيه اليمينيين وحزب عربي

وقال نتانياهو الإثنين إنه عرض على بينيت تولي رئاسة الحكومة أولاً وفق مبدأ التناوب، ليبقىاليمين في السلطة. ورد بينيت على الفور بأنه لم يطلب من نتانياهو منصب رئيس الحكومة، "بل طلبت منه تشكيل ائتلاف حكومي، وهو للأسف لا يستطيع ذلك".

ويمكن للرئيس الإسرائيلي ريفلين استعادة التفويض من نتانياهو، ومنح زعيم المعارضة يائير لبيد الذي جاء حزبه الوسطي يش عتيد في المركز الثاني في انتخابات أذار/مارس، 28 يومًا لمحاولة تشكيل حكومة، أو الطلب من البرلمان أن يوصي بمرشح لرئاسة الوزراء. وقال لبيد في وقت سابق "حان وقت تشكيل حكومة جديدة... بعد يوم واحد آخر، إذا لم يحدث شيء، سنكون أمام خيارين: حكومة وحدة وطنية إسرائيلية صلبة لائقة وتعمل بجد، أو انتخابات خامسة".

غير أن مراقبين يشككون في قدرة لبيد أيضا على تشكيل حكومة بسهولة. ولا يستبعدون إجراء انتخابات خامسة. وإذا حدث ذلك، ربما تتاح لنتنياهو أيضا فرصة البقاء رئيسا للوزراء.

هـ.د/ خ.س (أ ف ب، د ب أ)