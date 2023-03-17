نتانياهو يعلق مشروع إصلاح القضاء.. ماذا بعد؟

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تحت ضغط الشارع.. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعلن تعليق العمل بمشروع قانون لإصلاح النظام القضائي ومنظمات نقابية تدعو إلى إنهاء الإضرابات والاحتجاجات.. فماذا بعد قرار التعليق؟
منذ إعادة انتخابه أواخر العام الماضي يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية من شأنها أن تمنح حكومته نفوذا أكبر في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا. لكن نتنياهو أعلن تخفيفا لخطة الإصلاح
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 39 متظاهرا شاركوا في احتجاجات على تشريعات تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية. وخرج آلاف الإسرائيليين مجددا في تظاهرات للاحتجاج على الإجراءات التي من شأنها الحد من سلطة القضاء.
ذكرت تقارير إعلامية إنه كان من المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا للأمة، صباح اليوم الإثنين، للتعليق على إصلاحاته القضائية المثيرة للجدل، بيد أنه تم تأجيل الخطاب وسط خلافات داخل ائتلافه.
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤلين الألمان. تأتي الزيارة وسط جدل شديد يدور في إسرائيل حول تعديلات في النظام القضائي انتقدتها برلين، فيما تستمر المظاهرات داخل إسرائيل رفضاً لها.
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