 نتانياهو يعلق مشروع إصلاح القضاء.. ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 28.03.2023

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مسائية DW

نتانياهو يعلق مشروع إصلاح القضاء.. ماذا بعد؟

تحت ضغط الشارع.. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعلن تعليق العمل بمشروع قانون لإصلاح النظام القضائي ومنظمات نقابية تدعو إلى إنهاء الإضرابات والاحتجاجات.. فماذا بعد قرار التعليق؟

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نتانياهو يدافع عن برنامجه لإصلاح القضاء في ظلّ مخاوف برلين

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تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع العاشر على التوالي، احتجاجا على مشروع لإصلاح النظام القضائي

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بعد احتجاجات غير مسبوقة.. نتنياهو يخفف موقفه بشأن إصلاحات القضاء 20.03.2023

منذ إعادة انتخابه أواخر العام الماضي يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية من شأنها أن تمنح حكومته نفوذا أكبر في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا. لكن نتنياهو أعلن تخفيفا لخطة الإصلاح

Israeli police detain a person during a demonstration, as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's nationalist coalition government presses on with its contentious judicial overhaul, in Jerusalem, March 1, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun

إسرائيل: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين ضد إصلاح القضاء 01.03.2023

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 39 متظاهرا شاركوا في احتجاجات على تشريعات تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية. وخرج آلاف الإسرائيليين مجددا في تظاهرات للاحتجاج على الإجراءات التي من شأنها الحد من سلطة القضاء.

March 26, 2023**People attend a demonstration after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dismissed the defense minister and his nationalist coalition government presses on with its judicial overhaul, in Tel Aviv, Israel, March 26, 2023. REUTERS/Nir Elias TPX IMAGES OF THE DAY

تأجيل خطاب نتنياهو وسط خلاف داخل الائتلاف الحكومي 27.03.2023

ذكرت تقارير إعلامية إنه كان من المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا للأمة، صباح اليوم الإثنين، للتعليق على إصلاحاته القضائية المثيرة للجدل، بيد أنه تم تأجيل الخطاب وسط خلافات داخل ائتلافه.

16.03.2023+++ Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu lays a wreath along with German Chancellor Olaf Scholz on Platform 17 (Gleis 17), the memorial to those who were deported to the death camps by Deutsche Reichsbahn trains in 1941-1945, at Berlin-Grunewald train station in Berlin, Germany March 16, 2023. REUTERS/Matthias Rietschel

نتانياهو يزور ألمانيا في خضم الجدل حول إصلاحه القضائي 16.03.2023

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤلين الألمان. تأتي الزيارة وسط جدل شديد يدور في إسرائيل حول تعديلات في النظام القضائي انتقدتها برلين، فيما تستمر المظاهرات داخل إسرائيل رفضاً لها.