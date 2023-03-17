نتانياهو يعلق مشروع إصلاح القضاء.. ماذا بعد؟

بعد احتجاجات غير مسبوقة.. نتنياهو يخفف موقفه بشأن إصلاحات القضاء

منذ إعادة انتخابه أواخر العام الماضي يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية من شأنها أن تمنح حكومته نفوذا أكبر في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا. لكن نتنياهو أعلن تخفيفا لخطة الإصلاح