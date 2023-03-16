نتانياهو يزور ألمانيا وسط احتجاجات ضد حكومته في إسرائيل وألمانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
شولتس يعبر عن قلق ألمانيا البالغ حيال مسألة الإصلاحات القضائية في إسرائيل
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلق بلاده حيال الإصلاحات المثيرة للجدل للنظام القضائي في إسرائيل، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في برلين. وتوافق بين البلدين حول صفقة للدفاع الصاروخي.
تستعد شرطة برلين بأعلى مستوى من الإجراءات الأمنية، لتأمين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وسط توقعات بخروج محتجين على خطط الإصلاح القضائي في إسرائيل. تقارير ذكرت أن محتجين يخططون لعرقلة سفر نتانياهو.
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤلين الألمان. تأتي الزيارة وسط جدل شديد يدور في إسرائيل حول تعديلات في النظام القضائي انتقدتها برلين، فيما تستمر المظاهرات داخل إسرائيل رفضاً لها.
يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بزيارة لبرلين للقاء المستشار شولتس. زيارة تأتي في زمن الأزمات حسب بعض المراقبين، إذ يثير نهج الحكومة اليمينية الإسرائيلية قلق ألمانيا. هنا نظرة تاريخية للعلاقة بين إسرائيل وألمانيا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول