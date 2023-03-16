نتانياهو يزور ألمانيا وسط احتجاجات ضد حكومته في إسرائيل وألمانيا

نتانياهو يزور ألمانيا في خضم الجدل حول إصلاحه القضائي

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤلين الألمان. تأتي الزيارة وسط جدل شديد يدور في إسرائيل حول تعديلات في النظام القضائي انتقدتها برلين، فيما تستمر المظاهرات داخل إسرائيل رفضاً لها.