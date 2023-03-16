 نتانياهو يزور ألمانيا وسط احتجاجات ضد حكومته في إسرائيل وألمانيا | DW الأخبار | DW | 16.03.2023

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نتانياهو يزور ألمانيا وسط احتجاجات ضد حكومته في إسرائيل وألمانيا

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يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بزيارة لبرلين للقاء المستشار شولتس. زيارة تأتي في زمن الأزمات حسب بعض المراقبين، إذ يثير نهج الحكومة اليمينية الإسرائيلية قلق ألمانيا. هنا نظرة تاريخية للعلاقة بين إسرائيل وألمانيا.