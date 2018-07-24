نتانياهو يرد على أردوغان ويتهمه بارتكاب "مذابح ضد سوريين وأكراد"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء (24 يوليو/ تموز 2018) إن تركيا تحولت إلى "ديكتاتورية ظلامية"، وذلك رداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف إسرائيل بـ"الدولة الأكثر صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم" على خلفية تمرير إسرائيل لقانون "القومية" الخميس الماضي.

وأكد نتانياهو في بيان أن "أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويزج بعشرات الآلاف من مواطنيه بالسجون (...) تحولت تركيا إلى ديكتاتورية ظلامية في ظل حكم أردوغان بينما تحافظ إسرائيل على حقوق متساوية لجميع مواطنيها، قبل القانون وبعده". وأضاف نتانياهو "حقيقة أن الديموقراطي العظيم أردوغان يهاجم قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، فهذا أعظم إطراء لهذا القانون".

أردوغان: هذا القانون يشرع العزلة

وكان أردوغان قد انتقد إسرائيل أمام نواب من حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان اليوم الثلاثاء وقال: "لا فرق بين هوس الجنس الآري لهتلر وبين اعتبار الحكومة الإسرائيلية أن هذه الأراضي القديمة تعود لليهود فقط". وأضاف أن "روح هتلر ،الذي دفع بالعالم إلى كارثة، قد بعثت في داخل بعض السلطات الإسرائيلية". وقال أردوغان إن القانون الإسرائيلي الجديد "يكشف عن النية الحقيقية لهذا البلد".

وهذه التعليقات هي الأولى لأردوغان بهذا الشأن منذ تمرير إسرائيل للقانون الجديد وقال أردوغان: "هذا القانون يشرع جميع الممارسات غير العادلة، والقمع، والعزلة (التي ترتكب بحق) الشعب الفلسطيني والمسلمين والمسيحيين الذين يزورون القدس".

وأقرّ البرلمان الإسرائيلي الخميس الماضي قانوناً ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار جدلا واتهامات بأن هذا القانون عنصري تجاه الأقلية العربية، التي تعيش داخل اسرائيل.

وحول القانون اللغة العربية إلى لغة لها "وضع خاص" في إسرائيل ، وليس لغة رسمية، لكن القانون يقول إنه "لن يضر بالمركز الذي أعطي للغة العربية قبل أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ".

ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في إسرائيل، ويرفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون بهذا الخصوص، بحسب نواب عرب في الكنيست.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)