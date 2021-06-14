نتانياهو يخلي مقر السكن الرسمي بعد 12 عاما رئيسا للوزراء

أخلى بنيامين نتانياهو وأسرته المقر الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي وذلك بعد 12 عاماً عاشها فيه وبعد شهر من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وقال عوفير جولان المتحدث باسم الأسرة في وقت مبكر من اليوم الأحد (11 يوليو/ تموز 2021): "بعد وقت قصير من منتصف الليل غادرت أسرة نتانياهو المقر الرسمي في بلفور".

وكان مقر الاقامة عند تقاطع شارعي بلفور وسمولنسكين، خلال السنوات الأخيرة، مكاناً للاحتجاجات المتكررة ضد نتانياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

واتفق نتانياهو وخليفته نفتالي بينيت على المغادرة بحلول يوم السبت.

مشاهدة الفيديو 03:11 شارك إسرائيل ندعو الشباب للتقدم إلى التطعيم إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3w44n كورونا: في ظل ارتفاع الإصابات، إسرائيل ندعو الشباب للتقدم إلى التطعيم

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن بينيت أراد السماح لنتانياهو البالغ من العمر 71 عاماً وعائلته بـ "فترة ترتيب".

ووفقاً لوسائل الإعلام يعتزم بينيت قضاء 4 ليالي أسبوعياً في مقر الإقامة الرسمي، فيما تخطط زوجته علاوة على أبنائه الأربعة للبقاء في منزلهم في رعنانا بالقرب من تل أبيب.

ويمتلك نتانياهو، الذي يعتبر أطول رئيس وزراء حكماً، منزلاً خاصاً في مدينة قيسارية الساحلية.

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة نفتالي بينيت تضم مزيجاً من الأحزاب السياسية التي ليس لديها قواسم مشتركة تُذكر، لكن كانت لها رغبة شديدة في الإطاحة بنتانياهو. فالائتلاف ممتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ويضم لأول مرة فصيلاً إسلامياً صغيراً يمثل الأقلية العربية في إسرائيل.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، رويترز)