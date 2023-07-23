نتانياهو يخضع لعملية زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجراحة لزرع جهاز ينظّم ضربات القلب الأحد (23 تموز/ يوليو 2023) قبل ساعات من بدء نقاش البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة. وأعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للانباء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي (73 عاما) سيخضع للملاحظة داخل وحدة أمراض القلب، ومن المتوقع أن يخرج في وقت لاحق اليوم، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتبه.

وتم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأحد. وقال نتانياهو في رسالة فيديو نشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "أنا بحالة جيدة، لكنني أصغي إلى أطبائي"، مضيفا أن العملية ستجرى خلال الليل في مستشفى شيبا قرب تل أبيب. وتابع أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى بعد ظهر اليوم الأحد وأنه سيحضر التصويت البرلماني على بند رئيسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل في حكومته.

ونقل نتانياهو إلى المستشفى ليلا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

وأوضح مكتب نتانياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل مكانه. و الأحد الماضي غادر نتانياهو المستشفى بعد ليلة قضاها فيه بسبب شعوره بدوار على أثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه.

ع.خ/م.س (د ب أ، أ ف ب)