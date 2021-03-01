نتانياهو يتهم إيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية ويتوعد بالرد

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الاثنين الأول من مارس / آذار 2021) أن بلاده "ستضرب" إيران"في كل أنحاء المنطقة" بعدما اتهمها بالتسبب في انفجار استهدف سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي في خليج عمان. وقال نتانياهو "من الواضح أن هذا عمل إيراني (...) إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة ".

وكانت سفينة شحن السيارات "ام في هيليوس راي" الإسرائيلية متّوجهة على ما يبدو من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غرب خليج عُمان، وفق مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ من لندن مقراً لها وتعنى بالأمن البحري.

ويقع خليج عمان بين إيران وسلطنة عمان عند مخرج مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي وتجوب مياهه سفن تابعة لتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

مشاهدة الفيديو 40:02 شارك مسائية DW: الاتفاق النووي.. هل تنجح وساطة أوروبية في إنقاذه؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3onEg مسائية DW: الاتفاق النووي.. هل تنجح وساطة أوروبية في إنقاذه؟

وأضاف نتانياهو الذي يقوم بحملة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 آذار/ مارس "الأهم من ذلك، أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، مع أو بدون اتفاق. هذا ما قلته لصديقي (الرئيس الأميركي جو بايدن) ". وتحدث رئيس الحكومة الاسرائيلي بعد ضربات ليلية منسوبة لإسرائيل ضد مجموعات موالية لإيران في سوريا.

من جانبها، ردت الخارجية الإيرانية على الاتهامات الإسرائيلية. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الاثنين أن طهران ترفض بشدة مزاعم إسرائيل بضلوعها في انفجار سفينة مملوكة لإسرائيل في خليج عُمان الأسبوع الماضي. وقال سعيد خطيب زاده "نرفض بشدة هذا الاتهام .. أمن الخليج الفارسي مهم جدا بالنسبة لإيران".

وكان وزير الدفاع الإٍسرائيلي بيني غانتس اعتبر السبت أن إيران قد تكون مسؤولة عن الانفجار الذي تعرّضت له سفينة الشحن "ام في هيليوس راي"، بحسب السلطات الإسرائيلية، كجزء من زيادة الضغط من أجل إعادة التفاوض على الاتفاق بشأن برنامجها النووي لتحسين شروطه مع واشنطن.

ح.ز/ ز.أ.ب (رويترز/ أ.ف.ب)