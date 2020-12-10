نتانياهو يتحدث مع العاهل المغربي ويدعوه لزيارة إسرائيل

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه تحدث اليوم الجمعة (25 ديسمبر/كانون الأول 2020) مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ودعاه لزيارة إسرائيل. وأضاف البيان الإسرائيلي أن الزعيمين تحدثا عن المضي قدما بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية وأعلن عنه هذا الشهر لتطبيع العلاقات الثنائية. كما شكر نتانياهو العاهل المغربي على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع.

من جانبه، قال الديوان الملكي المغربي في بيان إن الملك محمد السادس سلط الضوء على العلاقات الوثيقة بين اليهود المغاربة والمؤسسة الملكية. وبينما رحب الملك باستئناف العلاقات مع إسرائيل، فقد قال إن موقف بلاده حيال القضية الفلسطينية لم يتغير. وتساند الرباط حل الدولتين وبقاء القدس متمتعة بوضع خاص كمدينة للديانات السماوية الثلاث.

في سياق متصل، انتقدت حركة "حماس" اليوم الجمعة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب على خلفية موقفه من تأييد إقامة علاقات رسمية بين الرباط وإسرائيل. ودعت الحركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، حزب العدالة والتنمية إلى مراجعة موقفه من الإعلان "المشؤوم" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن لا يكون "عراباً في مسار الهرولة نحو التطبيع".

وقالت الحركة إنها تابعت "بكل استهجان وأسف المشهد المدان والصادم" الذي أخرج فيه الإعلان المشترك لتطبيع العلاقات بين المغرب ممثلة برئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني وبين إسرائيل ممثلة بمستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

الوفد الإسرائيلي الأمريكي خلال وصوله لمطار العاصمة المغربية الرباط

ووصل صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر إلى المغرب الثلاثاء رفقة وفد إسرائيلي في أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل، حيث وقعت البلدان بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط.

واليوم أعلنت الولايات المتحدة الخميس فتح بعثة دبلوماسية "افتراضية" في الصحراء الغربية عقب اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه، في انتظار فتح قنصلية "قريباً". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بداية كانون الأول/ ديسمبر الاعتراف بسيادة المغرب على المنطقة الصحراوية التي يطالب بها انفصاليو جبهة البوليساريو المدعومون من الجزائر. وجاء ذلك مقابل تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس على تويتر "يسعدني أن أعلن انطلاق مسار فتح قنصلية للولايات المتحدة في الصحراء الغربية". وأضاف بومبيو في بيان أنه سيتم "افتتاح مركز حضور افتراضي فوراً" على أن "تتلوه قريبا قنصلية"، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لفتحها.

وتابع أن "الحضور الافتراضي سيعتمد على سفارة الولايات المتحدة في الرباط" وسيولي "اهتماماً خاصاً بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأعاد الوزير الأمريكي تأكيد أن واشنطن "تواصل دعم المفاوضات السياسية لحل الخلافات بين المغرب والبوليساريو، في إطار خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب".

ع.ش/ع.غ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)