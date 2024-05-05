نتانياهو: الحكومة قررت إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

صوتت الحكومة الإسرائيلية على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، ونقلا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة ويتضمن البث باللغتين العربية والإنجليزية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد (الخامس من أيار/ مايو 2024)، إن مجلس الوزراء قرر بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل. وصوت مجلس الوزراء على إغلاق عملياتقناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، بعد حوالي ستة أشهر على إعلان نيته القيام بذلك، بسبب مخاوف أمنية متعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقال نتنياهو في منشور عبر منصة إكس: "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”. وفي بيان بمقطع فيديو، وصف الوزير قناة الجزيرة بأنها "جهاز تحريضي تابع لحماس".

ووقع وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على الامر التنفيذي، وبالتالي دخل حيز التنفيذ على الفور حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد.

وأكد كرعي في بيان "أوامرنا ستدخل حيز التنفيذ على الفور... واجهنا الكثير منالعقبات القانونيةغير الضرورية حتى تمكنّا أخيرا من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة والتي تضرّ بأمن البلاد".

ويتضمن القرار، الذي يتطلب إعادة مصادقة، كل 45 يوما، إيقاف بث قناة الجزيرة، باللغتين العربية والإنجليزية وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، في إسرائيل ومصادرة المعدات، التي يتم استخدامها في عمليات البث، ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة. وتقييد الوصول إلى مواقعها الالكترونية.

وفي أول رد فعل وصف مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وليد العمري قرار إسرائيل وقف عمل القناة بأنه خطير ومسيس، وقال إنه يجهز مع فريق قانوني الرد على هذا القرار. كما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود قرار إغلاق مكتب الجزيرة، وذلك في تغريدة لها على منصة إكس.

ورفضت قناة الجزيرة اتهامها بالتحيز، وكانت قد اتهمت في السابق، نتنياهو بنشر "أكاذيب وافتراءات تحريضية" ضد القناة. وأثارت جهود الحكومة الإسرائيلية لحظر قناة "الجزيرة" انتقادات من جانب بعض من أبرز حلفاء البلاد، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها بشأن القرار وجددت دعمها لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ، أ ف ب)