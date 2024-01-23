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نتانياهو: إسرائيل ستواصل القتال في غزة حتى النصر

٢٣ يناير ٢٠٢٤

رغم مرورها بـ"أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب"، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل ستمضي قدما في قتالها في غزة حتى "تحقيق النصر المبين"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل "عشرات الإرهابيين" في غزة.

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تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تضاءل تأييد نتنياهو
صورة من: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/picture alliance

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء (23 يناير /كانون الثاني 2024) إن إسرائيل ستمضي قدما في قتالها في غزة حتى تحقيق "النصر المبين" رغم مرورها بأحد أسوأ الأيام خلال هجومها العسكري.

وقال نتانياهو "بالأمس مررنا بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب". وأضاف "باسم أبطالنا، من أجل حماية أرواحنا، لن نوقف القتال حتى تحقيق النصر المبين". وقال إن الجيش "يحقق في المأساة" التي قتل فيها 21 جنديا عند

انهيار مبنيين بوسط غزة مما رفع إجمالي القتلى من الجنود الإسرائيليين في يوم واحد إلى 24. وأكد نتانياهو أن الجيش "يحقق في المأساة وسنتعلم منها لحماية أرواح الجنود"

في الوقت نفسه قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل "عشرات الإرهابيين" في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما طوقت قواته مدينة خان يونس التي تشكل أحد المعاقل المتبقية لحركة حماس.  يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وذكر الجيش "خلال اليوم الماضي، نفذت قوات الجيش عملية واسعة النطاق طوقت خلالها خان يونس وعمقت العملية في قلب المنطقة التي تستخدم كمركز ثقل محوري للواء خان يونس التابع لمنظمة حماس". وأضاف أن "القوات البرية خاضت معارك وجها لوجه بدعم من غارات سلاح الجو... واستخدمت المعلومات الاستخبارية لتنسيق إطلاق النار مما أدى إلى القضاء على عشرات الإرهابيين".

في الوقت نفسه قالت السلطات الصحية التابعة لحماس في غزة في بيان اليوم الثلاثاء إن 25490 فلسطينيا قتلوا وأصيب 63354 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وأضافت الوزارة أن الأرقام تشمل 195 فلسطينيا قتلوا و354 أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

ميدانيا قصفت مسيرة إسرائيلية حاوية شحن في جنوب لبنان بصاروخين، اليوم الثلاثاء . ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام" البنانية، إن مسيرة أغارت صباح اليوم بصاروخين، حاوية شحن في أرض زراعية في الوزاني . ولفتت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن ليلا ثلاث غارات على بلدة بليدا، مستهدفا ثلاثة منازل".

ا.ف/ ح.ز   (رويترز، أ.ف.ب)

صورة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة بتاريخ 21 يناير 2024
قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل "عشرات الإرهابيين" في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،صورة من: ISRAEL DEFENSE FORCES/REUTERS
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