 نتانياهوأمام مهمة صعبة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2021

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أخبار

نتانياهوأمام مهمة صعبة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء على فرصة جديدة لاستئناف حياته السياسية بتكليفه بمحاولة تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة. ويواجه أطول زعماء إسرائيل بقاءً في سدة الحكم الآن مهمة صعبة.

تكليف نتانياهو مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة

تكليف نتانياهو مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة

كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الثلاثاء (السادس من أبريل/ نيسان 2021) رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بعد مشاورات أجراها الاثنين مع الأحزاب. 

وقال ريفلين في تصريح متلفز "اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتانياهو في تشكيل الحكومة". وأضاف: "لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي". 

ويواجه أطول زعماء إسرائيل بقاءً في سدة الحكم، والذي يتولى السلطة منذ 2009، الآن مهمة صعبة تتمثل في كسر الجمود السياسي غير المسبوق واستمالة عدد كاف من الحلفاء لتشكيل ائتلاف حاكم.

وبموجب القانون، سيكون أمام نتانياهو 28 يوماً للقيام بذلك، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين قبل أن يختار الرئيس ريفلين مرشحاً آخر أو يطلب من البرلمان الاختيار.

وانتهت الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 23 مارس/ آذار الماضي وهي رابع اقتراع في عامين، دون أن يفوز الجناح اليميني بقيادة نتانياهو ولا تحالف محتمل من معارضيه بأغلبية برلمانية.

لكن خلال المشاورات التي أجراها ريفلين مع الأحزاب السياسية أمس الاثنين بشأن منح التفويض لتشكيل الحكومة، حصل نتانياهو على نسبة تأييد أكبر من منافسيه، مما أفضى إلى إعلان الرئيس على التلفزيون منحه التفويض.

وعشية تكليفه بتشكيل الحكومة  مثل نتانياهو مجدداً أمام المحكمة، لمواجهة ثلاث تهم منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لكنه ينفي هذه التهم.

ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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نتانياهو أمام المحكمة مجددا بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة

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