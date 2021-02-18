 نتائج ″مذهلة″ في إسرائيل للقاح بيونتيك بعد الجرعة الثانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2021

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أخبار

نتائج "مذهلة" في إسرائيل للقاح بيونتيك بعد الجرعة الثانية

إسرائيل هي الدولة الأولى في العالم التي لقحت نصف سكانها ضد كورونا. نتائج لقاح بيونتيك وفايزر تظهر أن فعاليته بلغت نحو 99 بالمائة بعد الحصول على الجرعة الثانية، حسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية. وفي ألمانيا ردود فعل.

Weltspiegel 19.02.2021 | Corona | Israel Tel Aviv | Impfung

منحت بلدية تل أبيب لمواطنيها ظروف أريحية أثناء عملية التلقيح ضد كورونا

فعالية هائلة يضمنها اللقاح ضد كورونا، حسب بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية بعد الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر. ووفقا للبيانات فقد أظهر اللقاح فعالية بنحو 99% في منع الحاجة لدخول المستشفيات والحالات الخطيرة والوفاة لمن مر أسبوعان على حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح.

ويتضمن البروتوكول الخاص باللقاح إعطاء جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع. وإسرائيل هي الدولة الأولى في العالم التي تجسد بشكل قاطع تأثير اللقاح على أرض الواقع، كونها الأكبر في العالم من حيث نسبة الحاصلين على اللقاح من بين سكانها، البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة. وبعد أسبوع من الجرعة الثانية، يكون اللقاح فعالا بنسبة 91.9% في حماية الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا؛ و96.9% في الوقاية من الإصابة بحمى وصعوبات في التنفس؛ و 95.6% و96.4% و94.5% في تطور الحالة بما يستدعي الدخول للمستشفيات، والحالات الخطيرة، والوفاة، على التوالي.

وبعد أسبوعين من الجرعة الثانية، ترتفع الفعالية إلى 95.8% في الوقاية من الإصابة بالفيروس. و 98% للوقاية من الحمى وصعوبات التنفس، 98.9%، و99.2%، و98.9%،  في تطور الحالة بما يستدعي الدخول للمستشفيات، والحالات الخطيرة، والوفاة، على التوالي.

أنباء جيدة

خبير الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني البروفسور كارل لاوترباخ

خبير الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني البروفسور كارل لاوترباخ

خبير الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني البروفسور كارل لاوترباخ رحب بشدة بالنتائج التي أعلنت عنها وزارة الصحة الإسرائيلية، في حديث مع صحيفة "بيلد آم زونتاغ" نشرته مواقع ألمانية "هذه النتائج لها قيمة كبيرة جدا. فهي أول دليل على أن المرء لا يصبح معديا ولا يتعرض للعدوى بعد التلقيح" وأضاف "هذا يعني أن التلقيح سيقود إلى الوصول إلى مناعة القطيع ويعني أنه يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية".

وبدأت إسرائيل في توزيع اللقاح في 19 كانون أول/ ديسمبر. وتسعى الحكومة لتقديم اللقاحات لجميع السكان الأكبر من 16 عاما بحلول نهاية آذار/ مارس. وتلقى نحو 3.4 مليون إسرائيلي الجرعة الأولى من اللقاح، بينهم ما يقرب من ثلاثة ملايين حصلوا على الجرعتين وفقا للبروتوكول. ويعني هذا أن نصف سكان إسرائيل البالغ عددهم 3.9 مليون نسمة قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

ع.خ /م.س (د ب أ)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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