نتائج كورونا الإيجابية

معرض فرنكفورت الدولي للكتاب..عدد الزائرين تجاوز 180 ألف

بعد عامين من القيود المرتبطة بجائحة كورونا، نظمت نسخة هذا العام من معرض فرانكورت الدولي للكتاب بدون قيود وشارك فيها 4000 عارض من 95 دولة، كما تجاوز عدد الزوار 180 ألف زائر.