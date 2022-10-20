نتائج كورونا الإيجابية

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في مدريد تم إنشاء شبكة اجتماعية نشطة بشكل مستدام في أثناء الوباء - وهو ما يعتبر من إيجابيات كورونا. ومن الإيجابيات الأخرى مشروع الغرافيتي في زيمبابوي الذي كان مصدراً للوعي الصحي في البلد الإفريقي.
دعا الرئيس الألماني خلال افتتاحه للمعرض بحضور ملك إسبانيا إلى التضامن مع قطاع الكتب الأوكراني وأكد أن تدمير المكتبات ودور النشر هي العواقب الوخيمة التي جلبتها الحرب على مجمل صناعة الكتاب ودور النشر في أوكرانيا.
يشارك ملك إسبانيا الثلاثاء في افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. فإسبانيا ضيف الشرف 2022 وهي من أكبر أسواق الكتب عالميا ويركز المعرض على موضوع الترجمة ويبرز المبادئ الأساسية للديمقراطية. وتعد جهة عربية شهيرة بـ"مشاركة مميزة".
يواصل خفر الساحل اليونانيون عمليات البحث عن مفقودين في بحر إيجه، عقب غرق مركبين شراعيين كانا يحملان عشرات المهاجرين الساعين للوصول إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا. وقد تم انتشال أكثر من عشرين جثة حتى الآن.
بعد عامين من القيود المرتبطة بجائحة كورونا، نظمت نسخة هذا العام من معرض فرانكورت الدولي للكتاب بدون قيود وشارك فيها 4000 عارض من 95 دولة، كما تجاوز عدد الزوار 180 ألف زائر.
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