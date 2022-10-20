 نتائج كورونا الإيجابية | DW الأخبار | DW | 10.11.2022

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DW الأخبار

نتائج كورونا الإيجابية

في مدريد تم إنشاء شبكة اجتماعية نشطة بشكل مستدام في أثناء الوباء - وهو ما يعتبر من إيجابيات كورونا. ومن الإيجابيات الأخرى مشروع الغرافيتي في زيمبابوي الذي كان مصدراً للوعي الصحي في البلد الإفريقي.

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