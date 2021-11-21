نتائج قرعة الأبطال تلغى بعد فرحة المشجعين

سحبت الاثنين (13 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، وجاءت على مذاق عشاق الكرة مسفرة عن مواجهتين على الأقل شديدة السخونة، الأولى بين باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي والأخرى بين بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني.
التهبت مشاعر المشجعين بسماع أن الغريمين ميسي ورونالدو ستكون لهما مواجهة مباشرة، الأول بقميص باريس سان جيرمان والثاني بقميص ماشستر يونايتد. وهي مواجهة طالما افتقدها عشاق الدوري الإسباني حين كان ميسي يلعب لبرشلونة وكريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد.
الفرحة لم تتم
الفرحة لم تتم، إذ ألغيت النتائج بسبب ما اعتبره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "خطأ فنيا"، قرر على ضوئه يويفا إعادة إجراء عملية قرعة الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية بأكملها في وقت لاحق الإثنين.
وقال الاتحاد القاري إنه "نظراً لحصول مشكلة فنية في برنامج مزود خدمة خارجي يُحدد للمسؤولين الفرق المؤهلة للعب ضد الفرق الأخرى، حدث خطأ مادي أثناء القرعة. ونتيجة لذلك، اعتبرت القرعة مَلغية وسيتم إعادتها بالكامل في الساعة 15.00" حسب التوقيت المحلي.
أين وقع الخطأ
لم يتعلق الأمر بخطأ واحد، بل شهدت القرعة خطأين: الأول حصل حين سُحب مانشستر يونايتد الإنكليزي ضد فياريال الإسباني على الرغم من أنهما كانا معاً في دور المجموعات ولا يجوز اللقاء بينهما مجدداً في ثمن النهائي، فأعيدت عملية السحب.
أما الخطأ الثاني، فيتعلق بإبعاد مانشستر يونايتد أيضاً من خيارات مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني الذي سارع الى مطالبة الاتحاد القاري بـ"توضيحات"، وذلك لأنه حلّ ثانياً في مجموعته فيما تصدر "الشياطين الحمر" مجموعتهم، ما يعني أنه لم يكن هناك أي سبب لإخراج هذه المواجهة من دائرة القرعة بما أنهما ليسا من نفس البلد ولم يلعبا معاً في دور المجموعات.
ونتيجة لهذا الخطأ، أسفرت القرعة عن وقوع أتلتيكو في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، فيما جاء يونايتد في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي. وسارع أتلتيكو الى مطالبة الاتحاد القاري بـ"حل" لهذا الوضع المعقد.
حسرة حتى لدى الفرق الكبرى
إعادة إجراءات القرعة بأكملها، قد تعيد حسابات بعض الفرق الكبيرة التي بدأت تحتفل بحصولها على منافسين في متناولهم مثل ريال مدريد الإسباني الذي وقع على بنفيكا البرتعالي، ومانشستر سيتي الإنكليزي وصيف الموسم الماضي الذي نال من القرعة مواجهة فياريال، ومواطنه ليفربول الذي حصل على سالزبورغ النمساوي الذي بلغ ثمن النهائي للمرة الأولى.
أما الفريق الإنكليزي الآخر تشلسي حامل اللقب، فوقع بمواجهة ليل الفرنسي الذي يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد، فيما يلعب يوفنتوس الإيطالي ضد سبورتينغ البرتغالي.
و.ب/ م.س(أ ف ب، د ب أ)
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
قطر تتسلم الريادة من مصر
بالنسبة للرياضيين العرب كانت دورة طوكيو الأولمبية 2020، التي أسدل عليها الستار الأحد 8 أغسطس/ آب 2021، هي أنجح دورة منذ مشاركة المبارز المصري أحمد حسني في استوكهولم 1912. وإذا كانت لمصر الريادة في الفوز بالميداليات بداية من أمستردام 1928، عندما أحرز سيد نصير ذهبية رفع الأثقال وإبراهيم مصطفى ذهبية المصارعة، وفريد سميكة فضية وبرونزية في الغطس، فإن الريادة العربية في طوكيو 2020 كانت من نصيب قطر.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
عزف النشيد القطري لأول مرة
جاءت قطر في مقدمة العرب في طوكيو، بحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، محتلة المركز 41 بجدول الترتيب العام. وكتب الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة تاريخا جديدا للرياضة القطرية والخليجية والعربية، بحصوله على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال "وزن تحت 96 كيلو غراما"، وسجل رقمين أولمبيين جديدين بالنتر بـ225 كغم والمجموع بـ402 كغم، ليعزف النشيد الوطني القطري لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
تفرد لبرشم وطائرة قطر الشاطئية
وحصد القطري معتز برشم الذهبية في الوثب العالي وصنع حدثا تاريخيا عندما وافق على تقاسم الذهبية مع الإيطالي جانماركو تامبيري. وكانت هذه المرة الأولى منذ أولمبياد 1912 التي يتشارك فيها رياضيان في ألعاب القوى الميدالية الذهبية. وللمرة الأولى أيضا، ينجح منتخب جماعي عربي في تحقيق ميدالية، حيث تمكن الفريق القطري للكرة الطائرة الشاطئية المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان من تحقيق الميدالية البرونزية.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
مصر تحصد الذهب من جديد
حلت مصر ثانية عربيا والـ54 في الترتيب العام، بحصولها على ذهبية واحدة وفضية و4 برونزيات. وبعد 17 عاما من ذهبية كرم جابر بأثينا جلبت فريال أشرف الذهب مجددا عبر الكاراتيه. وحقق أحمد الجندي الميدالية الفضية في الخماسي الحديث، فيما توجت هداية ملاك ببرونزية في التايكوندو، وفاز سيف عيسى ببرونزية في التايكوندو أيضا. وحصد محمد إبراهيم كيشو برونزية في المصارعة، وحصلت جيانا فاروق على برونزية في الكاراتيه.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
تونس تفتح للعرب طريق الذهب والفضة
جاءت تونس في المركز الثالث عربيا والـ58 عالميا، بذهبية وفضية. وقصت تونس شريط افتتاح الميداليات العربية، حيث حصد لاعب التايكوندو محمد الجندوبي أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو، وهي الميدالية الفضية في منافسات الرجال لوزن 58 كغم، وحقق السباح التونسي الشاب أحمد الحفناوي (18 عاما) أول ميدالية ذهبية للعرب، بفوزه بسباق 400 متر حرة في يوم عيد الجمهورية التونسية، ليسير على خطى مواطنه أسامة الملولي.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
المغرب يكتفي بذهبية واحدة!
المركز الرابع عربيا من والـ63 عالميا من نصيب المغرب، الذي فاز بميدالية واحدة. فقد حقق العداء سفيان البقالي ذهبية سباق 3000 متر موانع بحلوله في المركز الأول بزمن قدره 8 دقائق و90ر08 ثانية. وكان البقالي يأمل بالسير على خطى النجم السابق هشام الكروج المتوّج في أثينا 2004 بذهبيتي 1500 و5 آلاف متر، بيد أنه كشف عن تعرضه للإرهاق بعد ليلة التتويج، ليفشل في إنهاء تصفيات سباق 1500 بسبب "الإرهاق".
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
الشرباتي يفوز للأردن بعد مقاطعة!
الأردن احتلت المركز الخامس عربيا في طوكيو بالحصول على فضية وبرونزية. حصد صالح الشرباتي، الذي تأثر منذ صغره بشخصية جاكي شان، الميدالية الفضية في وزن 80 كيلو غرامًا في التايكوندو، رغم أنه قاطع التايكوندو لمدة أربع سنوات في أعقاب وفاة والده. أما عبد الرحمن المصاطفة، الذي كان طالبا متميّزا في كلية الطب، فحصد الميدالية البرونزية في الكاراتيه عن وزن 67 كغم، بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
البحرين تحقق الفضة وعينها على الذهب
في المركز السادس عربيا والـ 77 في الترتيب العام جاءت البحرين، بعدما حققت ميداليتها الأولى بفضية سباق 10 آلاف متر سيدات عن طريق العداءة كالكيدان غيزاهيغني، التي حلت ثانية وراء النجمة الهولندية سيفان حسن. وقالت غيزاهيغني، الإثيوبية المولد، "في الألعاب الأولمبية المقبلة سأنال الذهبية في سباق الماراثون".
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
السعودية.. فضية بطعم الذهب!
ومثل البحرين تماما، جاءت السعودية بالمركز السادس عربيا والـ 77 عالميا، بعدما نال طارق حامدي الفضية ضمن منافسات الكاراتيه كوميتيه 75+ كغم. وجه الحامدي ركلة قوية على رأس الإيراني سجاد زاده أطاحت خصمه وأحلامه بنيل الذهب، عندما كان متقدما عليه بسهولة. وبرغم اكتفائه بالفضة، أعلنت السعودية تقديم مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية له ليحصل على جائزة قدرها خمسة ملايين ريال سعودي (1.33 مليون دولار).
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
الرشيدي المخضرم يهدي الكويت برونزية ثانية
وأحرز الرامي الكويتي المخضرم عبدالله الرشيدي (58 عاما) الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثا برصيد 46 نقطة، وراء الأمريكي فنسنت هانكوك (59، رقم أولمبي) والدنماركي يسبر هانسن (55)، ضمن مسابقات الرماية عن فئة الإسكيت رجال، وكانت تلك أول ميدالية خليجية في الدورة. وكانت ميدالية الرشيدي هي الثانية تواليا له وللكويت في مسابقة الإسكيت بعد أولمبياد ريو 2016. وبهذا تكون الكويت سابعة عربيا والـ86 عالميا.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
السوري أسعد يتدارك ما فاته في ريو
وفي نفس ترتيب الكويت عربيا وعالميا تأتي سوريا، التي فاز رباعها معن أسعد بميدالية برونزية بوزن فوق 109 كيلوغرامات في رفع الأثقال. حل أسعد ثالثا بحمله 424 كغم، مع خطف 190 كغم ونتر 234 كغم. وسبق أن شارك في أولمبياد ريو عام 2016 في منافسات وزن فوق 105 كيلوجرامات وحل في المركز الخامس. وكان أسعد قد أحرز ذهبية بطولة كأس التحدي العالمية في سويسرا عام 2019 وحقق المركز الخامس على العالم في تايلاند 2019.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
أفضل سجل أولمبي للعرب حتى الآن
وبشكل عام حقق الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو 18 ميدالية متنوعة، وهو أعلى معدل من الميداليات للعرب في تاريخ المشاركات الأولمبية، وجاءت بواقع 5 ذهبيات، 5 فضيات و8 برونزيات. وأقرب الدورات السابقة على هذا الإنجاز كانت أولمبياد لندن 2012، بـ14 ميدالية متنوعة بينها 4 ذهبيات. ودورة أثينا 2004 بـ 10 ميداليات منها أربع ذهبيات. صلاح شرارة (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
الكاتب: صلاح شرارة