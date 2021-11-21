نتائج قرعة الأبطال تلغى بعد فرحة المشجعين

سحبت الاثنين (13 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، وجاءت على مذاق عشاق الكرة مسفرة عن مواجهتين على الأقل شديدة السخونة، الأولى بين باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي والأخرى بين بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني.

التهبت مشاعر المشجعين بسماع أن الغريمين ميسي ورونالدو ستكون لهما مواجهة مباشرة، الأول بقميص باريس سان جيرمان والثاني بقميص ماشستر يونايتد. وهي مواجهة طالما افتقدها عشاق الدوري الإسباني حين كان ميسي يلعب لبرشلونة وكريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد.

الفرحة لم تتم

الفرحة لم تتم، إذ ألغيت النتائج بسبب ما اعتبره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "خطأ فنيا"، قرر على ضوئه يويفا إعادة إجراء عملية قرعة الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية بأكملها في وقت لاحق الإثنين.

وقال الاتحاد القاري إنه "نظراً لحصول مشكلة فنية في برنامج مزود خدمة خارجي يُحدد للمسؤولين الفرق المؤهلة للعب ضد الفرق الأخرى، حدث خطأ مادي أثناء القرعة. ونتيجة لذلك، اعتبرت القرعة مَلغية وسيتم إعادتها بالكامل في الساعة 15.00" حسب التوقيت المحلي.

أين وقع الخطأ

لم يتعلق الأمر بخطأ واحد، بل شهدت القرعة خطأين: الأول حصل حين سُحب مانشستر يونايتد الإنكليزي ضد فياريال الإسباني على الرغم من أنهما كانا معاً في دور المجموعات ولا يجوز اللقاء بينهما مجدداً في ثمن النهائي، فأعيدت عملية السحب.

أما الخطأ الثاني، فيتعلق بإبعاد مانشستر يونايتد أيضاً من خيارات مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني الذي سارع الى مطالبة الاتحاد القاري بـ"توضيحات"، وذلك لأنه حلّ ثانياً في مجموعته فيما تصدر "الشياطين الحمر" مجموعتهم، ما يعني أنه لم يكن هناك أي سبب لإخراج هذه المواجهة من دائرة القرعة بما أنهما ليسا من نفس البلد ولم يلعبا معاً في دور المجموعات.

ونتيجة لهذا الخطأ، أسفرت القرعة عن وقوع أتلتيكو في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، فيما جاء يونايتد في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي. وسارع أتلتيكو الى مطالبة الاتحاد القاري بـ"حل" لهذا الوضع المعقد.

حسرة حتى لدى الفرق الكبرى

إعادة إجراءات القرعة بأكملها، قد تعيد حسابات بعض الفرق الكبيرة التي بدأت تحتفل بحصولها على منافسين في متناولهم مثل ريال مدريد الإسباني الذي وقع على بنفيكا البرتعالي، ومانشستر سيتي الإنكليزي وصيف الموسم الماضي الذي نال من القرعة مواجهة فياريال، ومواطنه ليفربول الذي حصل على سالزبورغ النمساوي الذي بلغ ثمن النهائي للمرة الأولى.

أما الفريق الإنكليزي الآخر تشلسي حامل اللقب، فوقع بمواجهة ليل الفرنسي الذي يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد، فيما يلعب يوفنتوس الإيطالي ضد سبورتينغ البرتغالي.



و.ب/ م.س(أ ف ب، د ب أ)