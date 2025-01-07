نتائج بوروسيا دورتموند "المخيبة" تضع شاهين على المحك!

منذ انطلاق الموسم، يقدم بوروسيا دورتموند مستويات متذبذبة في الدوري الألماني لكرة القدم. ويحظى نوري شاهين مدرب بوروسيا دورتموند بدعم قوي من إدارة الفريق، لكن صبرها قد لا يدوم طويلا.

قُبيل قص شريط الدوري الألماني لكرة القدم، كانت كل التوقعات تشير إلى أن بوروسيا دورتموند سيكون من الفرق المنافسة بقوة على لقب "البوندسليغا"، لا سيما وأن الفريق الشهير بقميصه "الأصفر والأسود" فتح خزائنه بسخاء في فترة الانتقالات الصيفية، وضم أكثر من لاعب مميز أبرزهم: الهداف غوراسي والمدافع الصلب أنطون.

ومع انتهاء النصف الأول من الموسم قبل أيام، يبدو أن تلك التوقعات لم تكن صائبة تماما. فبروسيا دورتموند يحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة، ويبتعد عن المتصدر بايرن ميونيخ بـ 11 نقطة كاملة.

وفي حال استمر وضع بوروسيا دورتموندعلى ما كان عليه في النصف الأول من الموسم، فإن الفريق الألماني العريق قد يفشل حتى في حجز بطاقة التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعتبر فشلا كبيرا لإدارة الفريق ومدربه الشاب نوري شاهين.

وتُعلق جماهير بوروسيا دورتموند آمالا كبيرة على نوري شاهين للعودة بالفريق إلى منصات التتويج، بيد أن وضع الفريق حتى الآن يطرح عدة علامات استفهام، ومن بينها أيضا مستقبل نوري شاهين مع الفريق.

ويحاول شاهين تقديم كرة قدم هجومية تعتمد على الاستحواذ على الكرة، والتمريرات القصيرة، ومحاولة تنويع اللعب. والمفارقة المثيرة هي أن بوروسيا دورتموند فريق صعب المراس فوق أرضية ميدانه ويصعب الفوز عليه، إلا أنه ضعيف للغاية خارج ملعبه، ويسقط بكيفية مثيرة للاستغراب.

ويُدرك نوري شاهين أن دعم إدارة الفريق له لن يستمر طويلا، خاصة وأنها تريد تحقيق نتائج ملموسة، وإثبات أن قرارها يالسماح للمدرب السابق إيدين تيرزيتش بالرحيل كان في محله.

فاتسكه من أبرز الداعمين لنوري شاهين، صورة أرشيفية. صورة من: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

وقال يوآخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند:"نوري شاهين هو مدربنا. أنا مقتنع بنسبة مئة بالمئة بأنه سيحتفل بالكثير من النجاحات مع بوروسيا دورتموند في السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية :"بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو أن نحقق الحد الأدنى وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا". وأردف:"هذا أمر ضروري".

ورغم تصريحات فاتسكه المطمئنة لنوري شاهين، إلا أن نتائج الفريق في النصف الثاني من الموسم هي من ستحدد بالتأكيد مستقبل نوري شاهين مع الفريق. إما بالإبقاء عليه أو التخلي عن خدماته.

ويصعب تحميل نوري شاهين وحده المسؤولية الكاملة عن تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم، ففي كثير من المباريات كان الفريق غير محظوظ بشكل واضح، وفرط لاعبوه بغرابة بفوز كان في المتناول.

أيضا، لا تنظر كل جماهير بوروسيا دورتموند بعين الرضا إلى قرار الإدارة السماح للمدرب السابق إيدين تيرزيتش بالرحيل عن الفريق، وهو الذي قاد الفريق إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان قريبا من الفوز بها لولا سوء الطالع، وخبرة ريال مدريد.

ويرى متابعون للدوري الألماني أنه إذا ما استمر مسلسل نتائج بوروسيا دورتموند "المخيبة"، فإن إدارة بوروسيا دورتموند قد تجد نفسها مضطرة لمراجعة دعمها الكبير لنوري شاهين، وربما الذهاب بعيدا والتخلي عن خدماته.