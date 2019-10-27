 نتائج انتخابات تورينغن تزلزل الائتلاف الحاكم في برلين | سياسة واقتصاد | DW | 29.10.2019

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سياسة واقتصاد

نتائج انتخابات تورينغن تزلزل الائتلاف الحاكم في برلين

وجهت نتائج الانتخابات البرلمانية المحلية في ولاية تورينغن شرق ألمانيا ضربة قوية للحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. فالشريكان في الائتلاف الحاكم في برلين فقدا الكثير من التأييد.

Kanzlerin Merkel und AKK Mimik (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

الحزب المسيحي الديمقراطي خسر نحو 12 في المائة من الأصوات في تورينغن، بعد أن فاز بنسبة بلغت نحو 22 في المائة. والحال كان أسوأ بالنسبة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي خسر بالمقارنة مع الانتخابات البرلمانية في 2014 ربع مجموع الأصوات وحصل اليوم على نحو 8 في المائة فقط. وإذا ما قمنا بتعداد النتائج الانتخابية، فإن ربع الناخبين لم يصوت لكلا الحزبين اللذين يشكلان مع الحزب الاجتماعي المسيحي في برلين الائتلاف الحكومي. وهذا ليس له مثيل في تاريخ ما بعد الحرب في ألمانيا.

"اليوم هو يوم مر بالنسبة إلى الحزب المسيحي الديمقراطي"، كما قال باول تسيمياك، الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي في ليلة الانتخابات في برلين. وكذلك الزعيمة المؤقتة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مالو درايير تحدثت عن نتيجة مخيبة للآمال.

مختارات

منافسة حادة تشهدها انتخابات البرلمان المحلي بولاية تورينغن، التي تجري اليوم الأحد. ويطمح حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي في تحقيق فوز تاريخي بقيادة بيورن هوكه الذي يثير قلق أجهزة الاستخبارات الداخلية بألمانيا. (27.10.2019)

حسب النتائج الأولية غير الرسمية تعرض حزب المستشارة ميركل لأقسى هزيمة في تاريخه في ولاية تورنغن بشرق ألمانيا. في الوقت نفسه تصدر حزب اليسار هذه الانتخابات فيما حل حزب "البديل الشعبوي" في المركز الثاني. (27.10.2019)

ويبدو أن السياسيين في برلين حائرون، في البحث عن أسباب الخسارة. ففي استطلاع للرأي بتفويض من قناة التلفزة الألمانية العامة يوافق أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين في تورينغن على المقولة التي تفيد بأن الحزبين المسيحي والاشتراكي يهتمان أكثر بالأشخاص والمناصب عوض المضامين السياسية.

الخلاف والاتهامات مبرمجة

وعندما يجتمع أعضاء الحزبين يوم الاثنين بعد الانتخابات البرلمانية في مكاتب الحزبين في برلين، فإن الخواطر ستكون مشحونة. فالأعصاب متدهورة داخل الائتلاف الحكومي. فالتحالف الحزبي بعيد من أن يتمكن من الحكم في استقرار. ومايزال غير واضح إلى أين يتوجه الحزب الاشتراكي سياسيا. فمنذ شهور يبحث الرفاق عن قيادة حزبية جديدة.

Deutschland Landtagswahl in Thüringen (picture-alliance/dpa/J. Carstense)

كل الأنظار توجهت نحو نتائج الانتخابات البرلمانية في تورينغن

ولم ينبثق من الجولة الانتخابية الأولى لقيادة الحزب فائز واضح، ولهذا ستكون هناك جولة إعادة في تشرين الثاني/ نوفمبر. والحزب منقسم على نفسه، فالفريق المكون من وزير المالية أولاف شولتس وكلارا غيفيتس من براندنبورغ يرغب في مواصلة البقاء في الحكومة في برلين. فيما يفكر أعضاء آخرون في مغادرتها.

تراشق في السياسة الخارجية

وعلى هذا النحو يبقى الاشتراكيون الديمقراطيون متوترين وتأتي ردود فعلهم جد ضعيفة. وأمكن معاينة هذا الوضع في الأسبوع المنصرم عندما اقترحت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي ووزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارينباور دون تنسيق مسبق مع نظيرها في الحكومة وزير الخارجية هايكو ماس - من الحزب الاشتراكي - منطقة آمنة دولية في سوريا. ورد الحزب الاشتراكي في غضب ورفض وزير الخارجية ماس في العلن أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره التركي السبت في أنقرة الاقتراح. وأضاف ماس أن ليس لديه الوقت لنقاشات ذات طابع نظري.

وليس لائقا توجيه الانتقاد من الخارج لسياسيين من المعارضة أو الحكومة، كما كتب في غضب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير على تويتر. والأمين العام للحزب المسيحي، تسيمياك أعلن لصحيفة "تاغسشبيغل" في برلين أن ماس "في تركيا منشغل حاليا بوضعه النفسي أكثر من وضع الناس في شمال سوريا". وليس خفيا أن الحزب الاشتراكي "يكافح من أجل بقائه السياسي"، كما انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، نوربرت روتغن.

هل فقد الحزب الاشتراكي قوة التحرك؟

"هذا يؤدي إلى أن الحزب الاشتراكي يقرر عمليا كل شيء وكل موضوع ولاسيما الموضوعات الشائكة من زاوية المنافسة الحزبية الداخلية وقضية بقاء الحزب"، كما قال روتغن في برلين أمام نادي الصحافة الأجنبية في ألمانيا. وأضاف: "للتعبير عن ذلك دبلوماسيا يمكن القول بأن هذه المعركة من أجل البقاء من طرف الحزب الاشتراكي لها تأثيراتها على قدرة العمل في السياسة الخارجية لهذا الحزب".

وحتى داخل الحزب المسيحي الديمقراطي يحصل مخاض كبير، فزعيمة الحزب كرامب كاربنباور تواجه صعوبات كبيرة في فرض ذاتها كرئيسة حزب، علما أنها تتطلع إلى خلافة أنغيلا ميركل في المستشارية. والمنافسة داخل الحزب لا تريد بالطبع المكوث بدون تحرك. فنائب كرامب كارينباور، أرمين لاشيت انتقد زعيمة حزبه علنا بسبب مبادرتها تجاه سوريا.

Türkei | Außennministertreffen Maas Cavusoglu (picture-alliance/AP Photo)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره التركي شاوش أوغلو في أنقرة.

إلى أين يتجه الاتئلاف الحكومي؟

في الـ 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر يجب أن يعلن عمن سيقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ثم سيحل موعد الحصيلة النصفية للحكومة الألمانية لتكشف ما حققته. وانطلاقا من تقييمها السياسي سيقرر الحزبان الشريكان في الائتلاف الحاكم، ما إذا كانا سيواصلا التعاون ـ كما هو مقرر أصلا ـ حتى عام 2021. والحزب الاشتراكي يعتزم تقرير هذه المسألة أثناء مؤتمره الوطني في بداية  كانون الأول/ ديسمبر.

وفي حال جاء الجواب سلبيا، فإن ألمانيا تنتظرها أوقات صعبة. ولا يمكن استبعاد انتخابات جديدة. وفي الحقيقة لا يمكن مقارنة الوضع على المستوى الاتحادي مع ولاية تورينغن الصغيرة، لكن لن يكون سهلا حتى بعد انتخابات تشريعية تشكيل غالبية قادرة على الحكم. فالأوقات التي كانت تحتشد فيها غالبية السكان وراء حزبين شعبيين انتهت على كل حال.

زابينه كينكارتس/ م.أ.م

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    "باوهاوس"

    في مدينة فايمار، والتي تقع في ولاية تورينغن الألمانية، تأسست في عشرينيات القرن الماضي مدرسة "باوهاوس" الشهيرة للهندسة المعمارية والتصميم على يد المهندس المعماري فالتر غروبيوس. وكانت "باوهاوس" واحدة من أهم مدارس الهندسة في القرن الماضي. وبداية من السادس من (أبريل/نيسان) يمكن للمرء أخذ التعرف عامة عن "باوهاوس" في المتحف الجديد بمدينة فايمار.

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    غوته

    في هذا المكان (انظر الصورة) عمل أشهر شعراء ألمانيا فولفانغ فون غوته على كتابة بعض مؤلفاته المشهورة جداً مثل "فاوست". وفي مدينة فايمار، يمكن زيارة مسكن غوته، الذي عاش فيه فترة طويلة حتى موته سنة 1832.

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    شيللر

    يمكن أيضاً زيارة منزل الشاعر الألماني الكبير شيللر في مدينة فايمار. وعاش شيللر في هذا المنزل برفقة عائلته ثلاث سنوات، وكان يلتقي بشكل منتظم مع غوته حتى وفاته سنة 1805 عن سن يناهز الـ 45. ومن يريد معرفة الكثير عن هذه الشخصيات، يمكنه زيارة أرشيف غوته وشيللر في المدينة، وقراءة عدة رسائل شخصية لغوته وشيللر.

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    النقانق

    في كل مكان تورينغن، يمكن للمرء العثور على هذه التخصص الإقليمي. نقانق تورينغن "Rostbratwurst". أما عن محتويات هذه النقانق فهي لحم الخنزير والملح والفلفل والبردقوش والثوم . ويتم وضع هذه النقانق في خبز صغير مع إضافة خردل تورينغن عليها بالطبع.

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    غابة تورينغن

    يمكن المشي مسافات طويلة في غابة تورينغن. وعلى سبيل المثال هناك مسار المشي الأكثر شعبية في ألمانيا "Höhenwanderweg"، والذي يمتد على ارتفاع 1000 متر تقريباً ومسافة تصل إلى حوالي 170 كيلومتراً. أما قطع هذه المسافة فهو يتطلب بالنسبة للمشاة ست مراحل.

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    حديقة هاينيخ الوطنية

    ضمت منظمة اليونيسكو حديقة هاينيخ الوطنية إلى قائمة الإرث الطبيعي العالمي. ويمكن أيضا اكتشاف المناطق التي يتعذر الوصول إليها في الحديقة من خلال طريق علوي يُساعد على ذلك. ويبلغ ارتفاع هذا الطريق 24 متراً ويمر عبر قمم الأشجار.

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    قلعة فارتبورغ

    في قلعة "فارتبورغ" بمدينة آيزناخ، ترجم مارتن لوثر خلال 11 أسبوعا فقط العهد الجديد من لغته اليونانية الأصلية إلى اللغة الألمانية. واختبأ المصلح البروتستانتي مارتن لوثرمن أعدائه في هذه القلعة ، حيث عرف كيف يستفيد من وقته هناك بشكل كبير. ووضعت ترجمة مارتن لوثر للكتاب المقدس حجر الأساس للغة ألمانية موحدة.

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    الموسيقار باخ

    في مدينة آيزناخ الواقعة في ولاية تورينغن، رأى الموسيقار الألماني الشهير يوهان سيبستيان باخ النور سنة 1685. وعاش في تلك المدينة 10 سنوات. وسنويا يتم تنظيم مهرجان الموسيقار باخ بتورينغن، الذي يعد أكبر مهرجان حفلات الموسيقى الكلاسيكية بالولاية. ويمنح هذا المهرجان إمكانية سماع بعض أعمال هذا الموسيقار الألماني الشهير.

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    إرفورت

    من يقول تورينيغن، يعني أيضا مدينة إرفورت، ففي هذه المدينة التي تعتبر في نفس الآن عاصمة ولاية تورينغن هناك جسر " Krämerbrücke" الطويل، والمدينة القديمة من العصور الوسطى، فضلاً عن كاتدرائية القديسة ماري والكثير من الأشياء المميزة في هذه المدينة.

  • Bildergalerie Zehn Gründe für Thüringen

    عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

    ألعاب الورق

    تم اختراع لعبة ورق "سكات" في ولاية تورينغن. وفي سنة 1813 تم تطوير لعبة الورق هذه في مدينة آلتنبورغ. زيادة على ذلك، تم إنتاج أقدم أوراق اللعب في ألمانيا سنة 1509 في نفس المدينة. إعداد: لينا إلتر/ر.م


 

مختارات

عشرة أسباب لزيارة ولاية تورينغن الألمانية

من مدنها التي شهدت ميلاد أبرز رموز الأدب والموسيقي ومروراً بمعالمها الطبيعية الساحرة، تعد تورينغن واحدة من الولايات المميزة في ألمانيا. ألبوم الصور يقدم لك عشرة أسباب لزيارة هذه الولاية الألمانية الجذابة. (06.03.2019)  

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