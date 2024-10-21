نتائج أولية لانتخابات إقليم كردستان تظهر تفوّق الحزب الحاكم

بعد تأجيلها لمدة عامين تقريبا، أقيمت الانتخابات في إقليم كردستان العراق، وشهدت إقبالا كبيرا من الناخبين. والآن أظهرت نتائج أولية رسمية تفوق الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم، فيما حثت واشنطن على تشكيل حكومة سريعا.

بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات إقليم كردستان العراق، دعا رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الاثنين (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، إلى تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان قادرة على تعزيز الاستقرار وبناء اقتصاد أقوى.

وشدد بارزاني في بيان صحفي، على أن تشكيل حكومة جديدة تعمل أيضا على "تحقيق المزيد من الحقوق وهو ما يعد ضرورة ملحة وأولوية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الحالية وبناء مستقبلنا المشترك، وتحقيق ذلك يتطلب التمتع بروح التلاحم والتضامن والتعاون بين جميع الأطراف السياسية والمكونات".

وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قد ذكر اليوم أيضا أن الولايات المتحدة تحث الأحزاب السياسية في كردستان العراق على الانخراط في حوار لتشكيل حكومة مستقرة سريعا بعد انتخابات أمس الأحد. وأضاف باتيل في إفادة صحفية "ما رأيناه هو إقبال كبير على التصويت وانتخابات جرت دون حوادث أمنية كبيرة".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الحزب الديموقراطي الكردستاني تصدر الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق بحصوله على 809.197 صوتا.

وأضافت المفوضية خلال مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين بلغت 72 بالمئة وأنّ النتائج النهائية ستعلن بعد مراجعة بعض الشكاوى، لكنهم لم يذكروا المزيد من التفاصيل.

ويحتل الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديموقراطي الكردستاني والشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، المركز الثاني حاليا بحصوله على 408.141 صوتا، في حين يحتل حزب "الجيل الجديد"، أكبر حزب معارضة كردي، المركز الثالث بحصوله على 290.991 صوتا.

ويؤشر عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الديموقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في كردستان، في النتائج الأولية، لاستمرار سيطرته على البرلمان.

ولم يعرف بعد عدد المقاعد النهائية التي سيشغلها الحزب.

وصوّت أكثر من مليونَي ناخب من أصل نحو 2,9 مليون مسجّلين للاقتراع في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم، وفق المفوضية، لانتخاب مئة عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد الاثنين في مؤتمر صحافي في بغداد إن "نسبة التصويت في الاقتراعين العام والخاص بلغت 72% (...) والنتائج تشكّل نسبة 99,63% من النتائج الكلية للمحطات".

وجرت الجمعة المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ"التصويت الخاص" للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 97%، وفق المفوضية. وجرت المرحلة الثانية المعروفة باسم "التصويت العام" الأحد.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات في اربيل النتائج النهائية في وقت لاحق لم يُحدّد بعد

ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

وكان الحزب الديموقراطي الكردستاني يتمتع في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية، فيما شغل الاتحاد الوطني الكردستاني 21 مقعدا. أمّا حراك "الجيل الجديد"، فقد كان يشغل ثمانية مقاعد فقط.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.

ويقدّم الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، وهو حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يتحدثون عن مشاكل تعاني منها كذلك بقية أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة وزبائنية تمارسها الأحزاب الحاكمة.

وجرت الانتخابات في ظلّ وضع اقتصادي صعب وبعد تأجيلها أربع مرات بعدما كانت مقررة أساسا في خريف 2022، بسبب خلافات سياسية.

وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفا لنيجرفان بارزاني ورئيس لحكومته خلفا لمسرور بارزاني.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)