نتائج أولية رسمية: فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران

صرح مسؤول كبير بوزارة الداخلية الإيرانية اليوم السبت (19 حزيران/يونيو 2021) بأن القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي متقدم بفارق كبير في انتخابات الرئاسة، وذلك بعدما أقر منافسوه بالهزيمة في تصويت شارك فيه ملايين الإيرانيين.

وقال المسؤول في تصريحات نقلها التلفزيون إن رئيسي حصل حتى ىالآن على 17.8 مليون صوت إجمالا. وأضاف المسؤول أن أكثر من 28 مليون إيراني أدلوا بأصواتهم من بين 59 مليونا لهم حق الانتخاب.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم فوز رئيسي وقالت إن منافسه المعتدل الوحيد هنأه.

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وخاض حجة الإسلام رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقربا من المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، الانتخابات للمرة الثانية تواليا، وهو حصد 38 بالمئة من الأصوات في 2017.

ويحظى الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد الأعلى.

وستطوي الانتخابات عهد روحاني الذي بدأ في 2013 وتخلله انفتاح نسبي على الغرب توّج بإبرام اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكنّ مفاعيله انتهت تقريبا مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وتتزامن الانتخابات مع مباحثات تجري في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، سعياً لإحيائه. وأبدى المرشحون تأييدهم لأولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق النووي إذا تحقق ذلك.

وشهدت مدن عدة احتجاجات على خلفية اقتصادية في شتاء 2017-2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعتمدت السلطات الشدّة في قمعها. وسيكون الوضع المعيشي أولوية للرئيس المقبل، وهو ما أكّده خامنئي بدعوته المرشحين للتركيز على الشأن الاقتصادي.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)