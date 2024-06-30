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سياسةموريتانيا

الغزواني يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

٣٠ يونيو ٢٠٢٤

أظهرت نتائج أولية أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تقدم الرئيس محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بعد فرز ما يزيد قليلا عن نصف الأصوات.

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ملصق انتخابي للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني - صورة بتاريخ 26 يونيو 2024
شغل الغزواني في السابق منصبي رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع ويتوقع فوزه بالسباق في الجولة الأولى.صورة من: Mamsy Elkeihel/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

أظهرت النتائج الجزئية المؤقتة  لانتخابات الرئاسة   الموريتانية  المعلنة اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2024) تقدم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني على منافسيه وحصوله على قرابة 55 بالمائة من الأصوات وذلك بعد فرز نصف مكاتب الاقتراع وعددها 5403 في عموم البلاد.

وحسب اللجنة المستقلة للانتخابات والمعطيات المؤقتة التي تنشرها على موقعها، حصل الغزواني على مليونين و65 ألفا و980 صوتا بعد الانتهاء من فرز نتائج التصويت لـ2211 مكتب اقتراع.

واحتل المركز الثاني الناشط الحقوقي المعارض عضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد بحصوله على مليون و10 آلاف و798 صوتا أي 22.86 بالمئة، فيما جاء مرشح حزب تواصل الإسلامي حمادي ولد سيد المختار ثالثا بحصوله على نسبة 13.57 بالمئة.

ولم تنشر اللجنة معطيات عن نسبة الإقبال على مكاتب التصويت حيث بدا أمس السبت الإقبال ضعيفا. وقالت لجنة الانتخابات إنها لم تسجل خروقات وأن عملية الاقتراع جرت في ظروف مرضية، بينما تحدث مرشحو المعارضة عن "حدوث تجاوزات وخروقات" شملت التصويت المتكرر للأشخاص والتصويت بدون بطاقة تعريف والتصويت بالإنابة وطرد ممثليهم من مكاتب التصويت.

ودعا المرشح الذي حل ثانيا بيرام ولد الداه ولد اعبيد الرئيس المنتهية ولايته إلى الاعتراف بهزيمته في اقتراع السبت والتخلي طواعية من مساعي المحيطين به للقيام بانقلاب انتخابي على إرادة الشعب بالتواطؤ مع لجنة الانتخابات المنحازة للرئيس المنتهية ولايته.

وقال الناشط الحقوقي المعارض بيرام الداه اعبيد، في مؤتمر صحفي بمقر حملته بنواكشوط، إن اللجنة الانتخابية تحضر لانقلاب على نتائج الانتخابات بشكل تدريجي من خلال إدخال أرقام جديدة ونتائج مزورة تعزز وتزيد بها مركز الرئيس الغزواني بعد هزيمته في الانتخابات، محذرا من أي  محاولات تزوير.

ع.غ/ و.ب (د ب أ، رويترز، آ ف ب)

 

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