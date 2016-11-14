 نبيل بن طالب..من لاعب مشاغب إلى لاعب مفتاح بشالكه | عالم الرياضة | DW | 12.10.2018

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عالم الرياضة

نبيل بن طالب..من لاعب مشاغب إلى لاعب مفتاح بشالكه

طالما تعرض نبيل بن طالب لانتقادات شديدة في صفوف فريقه شالكه بسبب سلوكه الحاد. وقد أبعد كثيرا من التشكيلة الأساسية. لكن يُنظر اليوم إليه كمفتاح لنجاح الفريق وأحد قياداته المستقبلية. والفضل يعود أولا الى المدرب.

Österreich Mittersill Trainingslager Schalke 04 (DW/K. Greiner-Pachter)

حين يجري الحديث في الصحافة الألمانية عن الدولي الجزائري نبيل بن طالب وعلاقته بفريقه الحالي، فريق شالكه الألماني، فإنه عادة ما يتم الإشارة إلى اللاعب على أنه الأفضل في تشكيلة الفريق الأزرق، لكن يتم الوقوف أيضا عند مشكلته التي يتم وصفها على أنها مشكلة "عقلية" أو "مزاج".

ورغم القدرات الهائلة التي يتمتع بها هذا اللاعب الذي سيحمل قميص "الخضر" يوم السبت المقبل ضمن منافسات كأس إفريقيا أمام منتخب بنين، إلا أن الصفعة التي وجهها إلى لارس شتيندل لاعب بروسيا مونشنغلادبخ الموسم الماضي، وعوقب عليها بالبطاقة الحمراء في تلك المباراة، مشهد بات يلاحقه منذ ذلك الحين.

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ولأنه فقد أعصابه أكثر من مرة وفق تسريبات صحفية، ساءت علاقاته داخل النادي. وفي حالات تمّ إبعاده في اللحظات الأخيرة من التشكيلة الأساسية للمباريات رغم أنه وبشهادة الجميع الأفضل على مستوى الأداء. بل إن شالكه ذهب إلى حد التفكير في بيعه نهاية الموسم الماضي حين أبدى مارسيليا الفرنسي اهتماما بضم اللاعب الفرنسي الجزائري. وفي نهاية المطاف لم تتم الصفقة وبقي بن طالب في غيلزينكيرشن.

وفي حوار أجراه اللاعب مع محطة SWR الألمانية بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، أقرّ الأخير أنه مرّ بمرحلة نضج على مستوى السلوك وعلى مستوى الأداء أيضا.

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الملفت أن مدير الكرة بالنادي الألماني كريستيان هايدل وحسب ما نقل عنه موقع "بيلد" الالكتروني اليوم الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول) يصف نبيل بن طالب على أنه "في الطريق الأمثل ليصبح من اللاعبين المفاتيح داخل الفريق. لقد غيّر من سلوكه. وبدأ يتقن دوره الجديد".

وأن يكون بن طالب قد حصل على فرصة ثانية في شالكه واستطاع التحكم في مزاجه المتقلب خارج المستطيل الأخضر، فهو أمر يعود بالأساس إلى المدرب توديسكو، الذي يقوم بمحادثة ثنائية مع بن طالب "أكثر من أي لاعب آخر" في الفريق، حسب تقرير "بيلد".

ونقل الموقع عن مدير الكرة بالنادي قوله: "لا أعرف كم مرة قال لي المدرب أنه قادر على السيطرة على نبيل. حتى في المواقف الحرجة". ويبدو أنه نجح في ذلك بالفعل، ومن غير المستبعد أن يتحول بن طالب إلى قائد الفريق الألماني عمّا قريب.

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    الكاتب: صلاح شرارة


 

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