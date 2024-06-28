"نبتة سحرية" في معسكر الفريق الألماني.. فما قصتها؟

قدّمت ألمانيا بداية جيّدة في يورو 2024 ولكن كادت تفقد صدارة مجموعتها الأولى، قبل أن ينقذها هدف فولكروغ في الوقت القاتل ويمنحها نقطة التعادل أمام سويسرا. فما قصة "النبتة السحرية" الموجودة في معسكر الفريق مع الحظ؟

بدأت ألمانيا بداية قوية في بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت على أراضيها. لكن بعد فوزين على اسكتلندا (5-1) والمجر (2-0)، كادت أن تفقد صدارة مجموعتها الأولى، قبل أن ينقذها هدف المهاجم المغمور قبل سنوات قليلة نيكلاس فولكروغ في الوقت القاتل ويمنحها نقطة التعادل أمام سويسرا. ويخوض المنتخب الألماني السبت ( 29يونيو/حزيران 2024)، مباراة ضد الدنمارك في دورتموند، آملاً في التعلّم من دروس تعادله الأخير مع سويسرا التي تخوض مباراة صعبة مع حاملة اللقب إيطاليا في برلين. فهل يحالف الحظ الألمان الحالمين بلقب قاري رابع، وأوّل منذ 1996، يفضّ الشراكة مع إسبانيا؟

هل تجلب "النبتة السحرية" الحظ للفريق؟

يوجد في مقر الفريق في هيرتسوجيناوراخ، بافاريا، نبتة تمت زراعتها باستخدام تقنية البونساي، كما نشر موقع المجلة الرياضية TRIBUNA. البونساي هو فن زراعة ياباني يتمثل في تقزيم الأشجار والنباتات. هناك العديد من الأساطير والمعتقدات المحيطة بالنباتات المزروعة بهذه التقنية يمكن أن تجلب الحظ السعيد وتحسن الجو في المنزل.

اللاعب يوشوا كيميش هو المسؤول عن العناية بشجرة البونساي الخاصة بالمنتخب الألماني. شارك ديفيد راوم مقطع فيديو للاعب خط وسط بايرن ميونيخ وهو يمسح بعناية أوراق النبتة، ويقول له، "عليك تنظيف الأوراق حتى تتمكن من التنفس. يقول أحد أصدقائي أنه من المهم نفض الغبار عن ورقة واحدة في كل مرة".

وبينما يعتني كيميش بـ "النبتة السحرية"، تنتشر شائعات حول مستقبله الرياضي في الصحافة. وتزعم صحيفة "سبورت 1" أن الألماني لا يفكر في مغادرة نادي بايرن ميونخ. ووفق فلوريان بليتنبيرغ الصحفي لدى شبكة سكاي سبورتس الألمانية ، لن يقوم يوشوا بتمديد عقده، ولهذا السبب يمكن للنادي أن يفكك عقده مع اللاعب في الصيف.

إ.م (أ.ف.ب)