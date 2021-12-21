 نباتات تنتج معادن | المستقبل الآن | DW | 02.01.2022

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المستقبل الآن

نباتات تنتج معادن

بعض النباتات تجمع معادن ثقيلة، اليوم سنتعرف على كيفية استخلاص هذه المعادن من النباتات. تربة فريدة ومواد أولية ثمينة.

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2-V40-C1-1845-7 (1430204) Der Kaiser von CHina/ aus Berghaus, 1853. Völkerkunde / China. / - 'Der Kaiser von China'. - / Holzstich, koloriert, von Adolphe François Pannemaker (1822-1900) nach Zeichnung von Henri Hendrickx (1817- 1894). Aus: Heinrich Berghaus, Die Völker des Erdballs, 1.Bd., 2.Ausgabe Brüssel Leipzig Gent (Carl Muquardt) 1853 (Erstausgabe 1845/47), vor. S. 83.

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In diesen Arealen weisen die Hirne von Profimusikern, Amateuren und Nichtmusikern strukturelle Unterschiede auf. (Abb.: Gaser) Musiker haben mehr im Hirn. Zumindest mehr graue Substanz in bestimmten Regionen, die für das Hören, Sehen und für die Kontrolle und Umsetzung von Bewegungen verantwortlich sind. Das haben Dr. Christian Gaser von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Prof. Dr. Gottfried Schlaug von der Harvard Medical School in Boston (USA) herausgefunden. Dr. Gaser, der an der Klinik für Psychiatrie der Uni Jena forscht, hat gemeinsam mit dem Bostoner Kollegen in einer Studie die Hirne von Profimusikern mit denen von Amateuren und Nichtmusikern verglichen. Die Ergebnisse sind jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Journal of Neuroscience (Okt. 2003 Vol. 23(27), S. 9240-9245) erschienen.

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