نباتات تنتج معادن

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بعض النباتات تجمع معادن ثقيلة، اليوم سنتعرف على كيفية استخلاص هذه المعادن من النباتات. تربة فريدة ومواد أولية ثمينة.
الحرب المستمرة في اليمن، باتت تهدد البيئة أيضا. فبسبب ندرة المحروقات وارتفاع أسعارها، يلجأ الناس لقطع الأشجار واستخدامها وقودا للتدفئة والطهي وغير ذلك. وهو ما يهدد الغطاء النباتي ويفاقم آثار التغير المناخي المدمرة.
يحاول العلماء حاليا الخروج بتكنولوجيا قد تنقذ الأرض من التغير المناخي، ولكن الحل قد يكون في المحيطات والتربة والنباتات. فكيف بإمكانها المساهمة في إنقاذ البيئة؟
هل يمكن أن تساعد جذور النباتات في مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض البشرية؟ تمتلك الجذور القُدرة على تأمين الغذاء لسكان العالم، ووقف تغير المناخ واستخراج الموارد بطريقة صديقة للبيئة.
لا يمكن إنكار الفوائد الغذائية الهامة للبقوليات بأنواعها المختلفة، ولكن هذه الحقائق المدهشة حول تلك الفصيلة من النباتات ستجعلك تعيد التفكير مرة أخرى في إدماج المزيد منها في حميتك الغذائية.
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