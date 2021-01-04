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نانسي عجرم

بدأت نانسي عجرم الغناء في سن مبكرة، لكنها لم تحقق الشهرة حتى ظهور فيديو اغنيتها "أخاصمك آه" الذي أثار جدلا بسبب جرأته. ونانسي اليوم من أكثر المغنيات شهرة في العالم العربي وقد عينتها يونيسيف سفيرة للنوايا الحسنة.

ولدت نانسي عجرم في 16 من مايو/ آيار 1983. اشتهرت نانسي في بداياتها بأغانيها المصورة المثيرة للجدل وشكلت ثنائياً مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ومن أشهر تلك الأغاني: أخاصمك آه، يا سلام، آه ونص، يا طبطب يا دلع، شخبط شخابيط، بتفكر في ايه. نجحت نانسي عجرم في بيع أكثر من مليوني تسجيل في العالم العربي مما جعلها تحتل المركز الثالث لأفضل مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية.

Lebanese musician Elias Rahbani is pictured during the condolences for his late brother, veteran composer and song writer Mansour Rahbani, at a church in Antelias, a northern suburb of Beirut on January 14, 2009. Rahbani, 83, well-known in the Arab world along with his brother Assi for their roles in musical and theatrical revival, died on January 13, 2009 following a bout of pneumonia. AFP PHOTO/JOSEPH BARRAK (Photo credit should read JOSEPH BARRAK/AFP via Getty Images)

أهل الفن يرثون الموسيقار إلياس الرحباني صاحب"الضحكة العبقرية" 04.01.2021

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، توفي الموسيقى اللبناني إلياس الرحباني، الذي أثرى الموسيقى اللبنانية والعربية بأعماله، لتنعيه شخصيات لبنانية بارزة وتبكي رحيل "الضحكة العبقرية" و"صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن".
epa04351233 Lebanese singer Nancy Ajram performs during the 50th International Festival of Carthage at the Roman Theater of Carthage in Tunis, Tunisia, late 12 August 2014. The festival runs until 16 August. EPA/MOHAMED MESSARA +++(c) dpa - Bildfunk+++

قرار اتهامي بحق زوج نانسي عجرم في قضية مقتل سوري 24.11.2020

أصدر القضاء اللبناني قراراه الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم على خلفية قتله السوري محمد الموسى مطلع العام الجاري. ما فحوى القرار وحيثياته؟
epa04351233 Lebanese singer Nancy Ajram performs during the 50th International Festival of Carthage at the Roman Theater of Carthage in Tunis, Tunisia, late 12 August 2014. The festival runs until 16 August. EPA/MOHAMED MESSARA +++(c) dpa - Bildfunk+++

توجيه تهمة القتل العمد لزوج الفنانة نانسي عجرم 15.01.2020

تطورات جديدة في قضية مقتل شاب سوري على يد زوج الفنانة نانسي عجرم، الذي زعم بأنه اقتحم الفيلا بغرض السرقة، في حين أفاد أقاربه بأنه كان يعمل بستانياً عندهم. والجديد، النائبة العامة توجه تهمة القتل العمد لزوج الفنانة.

epa04351233 Lebanese singer Nancy Ajram performs during the 50th International Festival of Carthage at the Roman Theater of Carthage in Tunis, Tunisia, late 12 August 2014. The festival runs until 16 August. EPA/MOHAMED MESSARA +++(c) dpa - Bildfunk+++

على يد زوجها .. مقتل لص حاول سرقة منزل نانسي عجرم 05.01.2020

لقي لص مصرعه عقب محاولته سرقة منزل المغنية اللبنانية نانسي عجرم. الفاعل فوجئ بتصدي زوج المغنية له وإطلاق النار عليه، ما أرداه قتيلاً. وعبر أكثر من فنان عن تضامنه مع نانسي عجرم وباقي أفراد أسرتها.
October 20, 2019, Beirut, Beirut, Lebanon: Lebanese demonstrators wave national flags as they take part in a protest against dire economic conditions in Beirut on October 20, 2019. Thousands continued to rally despite calls for calm from politicians and dozens of arrests. The demonstrators are demanding a sweeping overhaul of Lebanon's political system, citing grievances ranging from austerity measures to poor infrastructure (Credit Image: © Fatima Abdullah/APA Images via ZUMA Wire |

ماذا يقول نجوم الفن في لبنان عن الحراك في بلادهم؟ 23.10.2019

يشارك في الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان آلاف المتظاهرين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم، بما في ذلك نجوم الفن، والتي أخذت مشاركتهم أشكال مختلفة .. فما هي أبرز مواقفهم من التظاهرات؟ وكيف كان شكل مشاركتهم فيها؟  

تعرف على أبرز الفنانيين المرشحين لجائزة الشرق الأوسط لوسائل التواصل 06.04.2018

باتت وسائل التواصل الاجتماعي من بين أهم وسائل التأثير في المجتمعات، لدرجة أن اختيار الشخصيات المؤثرة في العالم أصبح يعتمد على مدى شعبية تلك الشخصيات على وسائل التواصل. في مجال الفن يتم منح جائزة الشرق الأوسط لأكثر الفنانين شهرة على مواقع التواصل. فمن هم المرشحين لجائزة هذا العام؟

ريال مدريد أم برشلونة؟ 23.12.2017

معركة الحب الذي وقع بها عشاق الناديين الاسبانيين ريال مدريد وبرشلونة في الوطن العربي لم تتوقف عند حد معين، بل تعدته الى المقارنة بين من يشجعهما من النجوم المشهورين في العالم العربي وعلى مستوى العالم! فهل يستحق حب الفريق المفضل فعلاً كل هذه المشاعر؟

أين يقضي الفنانون العرب عطلاتهم الصيفية؟ 09.08.2017

يحاول العديد من نجوم الفن والمشاهير العرب الهروب من ضجيج الصحافة وعالم الأضواء التي تحيط بهم دوماً، فما هي الأماكن التي يفضلون الذهاب اليها للترويح عن أنفسهم صيفاً؟
epa04351234 Lebanese singer Nancy Ajram performs during the 50th International Festival of Carthage at the Roman Theater of Carthage in Tunis, Tunisia, late 12 August 2014. The festival runs until 16 August. EPA/MOHAMED MESSARA

نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها السادس وتعلق على خبر حملها 03.09.2014

سيل من التهاني انهال على صفحات النجمة اللبنانية نانسي عجرم في الذكرى السادسة لعيد زواجها على فادي هاشم. مناسبة استغلتها الفنانة أيضا للرد على شائعات حملها.
TUNIS, TUNISA - JULY 11: Indian 'Bollywood Express' dance group perform during the 50th International Carthage Festival on July 11, 2014 in Tunis, Tunisia. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

عزف موسيقي رائع في افتتاح اليوبيل الذهبي لمهرجان قرطاج 12.07.2014

يحتقل مهرجان قرطان في دورة هذا العام بذكراه الخمسين، بحضور كوكبة من النجوم وعلى رأسهم الموسيقار العالمي أنور براهم الذي افتتح المهرجان بموسيقاه الرائعة مستذكرا أهم محطات تاريخ تونس.
المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد 12.01.2014

تكتظ الساحة العربية الغنائية بعدد كبير من المطربات، منهن من يعتمدن على أصواتهن فقط ومنهن من يعتمدن على الشكل فقط، ومنهن من يزاوج بين الاثنين. فهل أصبح الجمهور العربي يفضل الشكل على الصوت، أم أن للطرب جمهوره الدائم؟
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über Arab Idol verwenden!!!*** Auf dem Bild: Die Finalisten von Arab Idol 2013. Ahmad, Farah und Assaff. Quelle: http://www.mbc.net/ar/programs/arab-idol-s2/photos/live-performance/finals/articles/%D8%B5%D9%88%D8%B1---%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-Arab-Idol-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86.html#19 Rechte: MBC.net

الفلسطيني محمد عساف يفوز بلقب "عرب أيدول" 22.06.2013

بعد منافسة حامية، توج الفلسطيني محمد عساف بلقب مسابقة "عرب أيدول"، متفوقا على المصري أحمد جمال والسورية فرح يوسف، في مسابقة غنائية عرفت تفاعلا كبيرا من الجماهير في العالم العربي.