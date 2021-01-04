بدأت نانسي عجرم الغناء في سن مبكرة، لكنها لم تحقق الشهرة حتى ظهور فيديو اغنيتها "أخاصمك آه" الذي أثار جدلا بسبب جرأته. ونانسي اليوم من أكثر المغنيات شهرة في العالم العربي وقد عينتها يونيسيف سفيرة للنوايا الحسنة.

ولدت نانسي عجرم في 16 من مايو/ آيار 1983. اشتهرت نانسي في بداياتها بأغانيها المصورة المثيرة للجدل وشكلت ثنائياً مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ومن أشهر تلك الأغاني: أخاصمك آه، يا سلام، آه ونص، يا طبطب يا دلع، شخبط شخابيط، بتفكر في ايه. نجحت نانسي عجرم في بيع أكثر من مليوني تسجيل في العالم العربي مما جعلها تحتل المركز الثالث لأفضل مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية.