 ناميبيا: محميات برية لحماية الضباع من المطاردة والصيد | العولمة 3000 | DW | 27.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

ناميبيا: محميات برية لحماية الضباع من المطاردة والصيد

الضباع حيوانات اجتماعية مفيدة، لكنها تطارد بلا رحمة. الآن أصبح هناك عدد متزايد من المناطق المحمية الجديدة والمحميات، والتي تؤمن للضباع مكاناً آمنا تعيش فيه.

مشاهدة الفيديو 07:29

المزيد من المركز الإعلامي

DW Magazin Global 3000 vom 15.11.2021 In Brasilien kann man einen Torwart mieten – für umgerechnet weniger als 10 Euro pro Spiel.

البرازيل: حارس مرمى للتأجير 20.11.2021

DW Magazin Global 3000 vom 15.11.2021 In den USA fordern Multimillionäre, wie Stephen Prince, Reiche angemessen zu besteuern.

الولايات المتحدة: أثرياء يريدون دفع ضرائب أكثر 20.11.2021

العولمة 3000

العولمة 3000 - بعض أصحاب المليارات الأمريكيين يريدون دفع ضرائب أكثر، ومواضيع أخرى 20.11.2021

DW Magazin Global 3000 vom 15.11.2021 In Südafrika hat eine NGO eine App entwickelt, die Fischern hilft, unkonventionelle Fischarten auf den Markt zu bringen.

جنوب إفريقيا: تطبيق من أجل صيد مستدام 20.11.2021

المزيد العولمة 3000

العولمة 3000

العولمة 3000 - إهمال الحكومة الإسرائيلية لعرب إسرائيل ومواضيع أخرى 27.11.2021

Global 3000 Israel Bandenkriege

المهمشون في إسرائيل 27.11.2021

Global 3000 Bio El Salvador / Klimawandel /

السلفادور: أفكار محلية لمكافحة تغير المناخ 27.11.2021

Global 3000 Global Snack Russland / Olivier Salat

روسيا: وجبات عالمية 27.11.2021

اقرأ أيضا

(210425) -- CAPE TOWN, April 25, 2021 (Xinhua) -- African penguins stay on the beach at Boulders Penguin Colony, Simon's Town, southwest South Africa, April 25, 2021. The African penguin is endemic to coastal areas of southern Africa. It has experienced rapid population declines over the past century as a result of over exploitation for food, habitat modification of nesting sites, oil spillages, and competition for food resources with commercial fishing. April 25 marks World Penguin Day, which is a celebratory and educative initiative that encourages people to learn more about penguins and their environment. (Xinhua/Lyu Tianran)

نفوق العشرات من البطاريق النادرة بسبب النحل! 20.09.2021

وُجدت العشرات من البطاريق الإفريقية المهددة بالإنقراض، نافقة على شاطىء يقع جنوب كيب تاون بجنوب إفريقيا. وبعد عملية التشريح تبين أن جثث الطيور تعرضت إلى لدغات النحل ولم يتبين بعد سبب هجومه على البطاريق.

1904: Troops in German Southwest Africa (now Namibia) at the time of the Herero revolt of 1904. (Photo by Three Lions/Getty Images) +++ (C) Getty Images/Three Lions

"إبادة جماعية".. تسلسل زمني لتاريخ احتلال ألمانيا لناميبيا 07.06.2021

رغم أن فترة الاستعمار الألماني لناميبيا كانت قصرة نسبيا، إلا أنها تسبب في فظائع لشعبي الهيريرو والناما. واعترفت برلين مؤخرا بأن ما حدث خلال تلك الفترة كان "إبادة جماعية". نظرة تاريخية على تسلسل أحداث تلك الحقبة.