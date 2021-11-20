ناميبيا: محميات برية لحماية الضباع من المطاردة والصيد

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الضباع حيوانات اجتماعية مفيدة، لكنها تطارد بلا رحمة. الآن أصبح هناك عدد متزايد من المناطق المحمية الجديدة والمحميات، والتي تؤمن للضباع مكاناً آمنا تعيش فيه.
وُجدت العشرات من البطاريق الإفريقية المهددة بالإنقراض، نافقة على شاطىء يقع جنوب كيب تاون بجنوب إفريقيا. وبعد عملية التشريح تبين أن جثث الطيور تعرضت إلى لدغات النحل ولم يتبين بعد سبب هجومه على البطاريق.
رغم أن فترة الاستعمار الألماني لناميبيا كانت قصرة نسبيا، إلا أنها تسبب في فظائع لشعبي الهيريرو والناما. واعترفت برلين مؤخرا بأن ما حدث خلال تلك الفترة كان "إبادة جماعية". نظرة تاريخية على تسلسل أحداث تلك الحقبة.
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