 ناميبيا - بلد غني وشعب فقير | تقارير جديدة | DW | 30.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

ناميبيا - بلد غني وشعب فقير

تحتل ناميبيا المركز الثالث في العالم من حيث اللامساواة في الدخل. فقط 6٪ من السكان يمتلكون 70٪ من الأملاك، ولا تزال الجراح التي خلفها الاستعمار الألماني هناك عميقة.

Videostill Namibia - Afrikas neues Eldorado

Videostill Namibia - Afrikas neues Eldorado


أنشأ الألمان المستعمرون بين عامي 1904 و 1908 معسكرات اعتقال لأفراد من شعبي هيريرو وناما الأصليين. مات قرابة 80٪ منهم خلال الحقبة العنصرية. اعترفت ألمانيا بمسؤوليتها عن هذه الإبادة الجماعية في 2021. 
 

Videostill Namibia - Afrikas neues Eldorado



يعيش أحفاد هؤلاء الضحايا ، مثل كارفيتا في مستوطنات غير قانونية خائفين من ترحيلهم في أي وقت. بينما يستمر أحفاد المستعمرين في امتلاك معظم الأراضي وليست لديهم مشكلة في تبرير هذه الملكية الموروثة.
 

Videostill Namibia - Afrikas neues Eldorado



معظم الموارد الطبيعية الهائلة في ناميبيا يتحكم بها أجانب: فصناعة الماس تهيمن عليها الشركة البريطانية دي بيرس وتدعم الصين حزب سوابو الحاكم الذي يتهم بفساد واسع النطاق. كما يسيطر الصينيون على صناعات البناء واليورانيوم. وكشفت الوثائق المسربة في عام 2021 أن كوريا الشمالية لها عقود غير قانونية في البلاد.
 

Videostill Namibia - Afrikas neues Eldorado


معدل الكثافة السكانية في ناميبيا منخفض، ما يسمح للطبيعة بالازدهار. وبالفعل فهذا البلد الإفريقي يعد موطنا لأحد أكبر تجمعات الحياة البرية في العالم، حيث لا يزال يعيش وحيد القرن الأسود في براريها. لكن هذه الحيوانات مهددة باستمرار من قبل صيادي المافيا الصينية في الوقت الذي يتسبب فيه الاحتباس الحراري بزيادة التصحر.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 09 أبريل/نيسان 2023 – 03:15 UTC
الأحد 09 أبريل/نيسان 2023 – 11:15 UTC
الأحد 09 أبريل/نيسان 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 10 أبريل/نيسان 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 10 أبريل/نيسان 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 10 أبريل/نيسان 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 10 أبريل/نيسان 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023 – 15:15 UTC
الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 – 07:15 UTC
الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 14 أبريل/نيسان 2023 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

Ein Denkmal zur Erinnerung an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an den Herero und Nama (etwas 1904-1907) im Zentrum der namibischen Hauptstadt Windhuk. Die Inschrift laut übersetzt etwa: «Ihr Blut nährt unsere Freiheit». Die Aufarbeitung der Kolonialzeit in Namibia - der ehemals deutschen Kolonie Südwestafrika - hängt vor der Schlussrunde der fünfjährigen Verhandlungen weiter an der noch offenen Frage einer finanziellen Wiedergutmachung. Das Angebot der Bundesregierung, dafür zehn Millionen Euro zu zahlen, sei für Präsident Geingob weiter «nicht akzeptabel», zitierte die Zeitung «The Namibian» am Dienstag den Berater des Präsidenten Hengari. +++ dpa-Bildfunk +++

ما سر تمسك ألمانيا بـ"اتفاقية الإبادة الجماعية" مع ناميبيا؟ 26.03.2023

رغم الاعتراضات ورفع دعوى قضائية لدى المحكمة العليا في ناميبيا، تتمسك الحكومة الألمانية باتفاقها مع الحكومة الناميبية حول الإبادة الجماعية بحق شعبي هيريرو وناما خلال الحقبة الاستعمارية وترفض أي تعديل. فما سبب ذلك؟

21.09.2021 Namibia Windhoek | Proteste gegen Genozid Abkommen mit Deutschland

لماذا يعارض ناميبيون اتفاق اعتراف ألمانيا بارتكاب إبادة جماعية؟ 29.01.2023

رفع سياسيون ونشطاء في ناميبيا دعوى قضائية ضد "اتفاق الإعلان المشترك" بين ألمانيا وحكومة ناميبيا بشأن الإبادة الجماعية التي ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية. ويقول المدعون إن الاتفاق غير قانوني.

Ein Denkmal zur Erinnerung an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an den Herero und Nama (etwas 1904-1907) im Zentrum der namibischen Hauptstadt Windhuk. Die Inschrift laut übersetzt etwa: «Ihr Blut nährt unsere Freiheit». Die Aufarbeitung der Kolonialzeit in Namibia - der ehemals deutschen Kolonie Südwestafrika - hängt vor der Schlussrunde der fünfjährigen Verhandlungen weiter an der noch offenen Frage einer finanziellen Wiedergutmachung. Das Angebot der Bundesregierung, dafür zehn Millionen Euro zu zahlen, sei für Präsident Geingob weiter «nicht akzeptabel», zitierte die Zeitung «The Namibian» am Dienstag den Berater des Präsidenten Hengari. +++ dpa-Bildfunk +++

"الإبادة الجماعية" في ناميبيا.. لماذا ترفض ألمانيا إعادة المفاوضات؟ 03.09.2022

تعتزم ألمانيا تنفيذ الإعلان المشترك بشأن الإبادة الجماعية في ناميبيا. DW حصلت بشكل حصري على خلفيات رفض برلين لإعادة التفاوض. ولكن لماذا تتردد الحكومة الناميبية بالمصادقة على الاتفاقية رغم حيازتها الأغلبية في البرلمان.

إعلان