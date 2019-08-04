ناقلة النفط الجديدة المحتجزة لدى إيران عراقية

أظهر مقطع فيديو تم نشره اليوم الأحد (الرابع من آب/ أغسطس 2019) أن ناقلة النفط، التي تحمل الوقود المهرب الذي صادره الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي هي سفينة عراقية. وأوضح مقطع الفيديو الذي بثته وكالة الأنباء الإيرانية ( إرنا ) لحظة الاستيلاء على السفينة، أن اسمها "هيتا".

كانت إرنا قد نقلت في وقت سابق عن قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة العميد رمضان زاراهي القول إن الناقلة تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم احتجازها الأربعاء الماضي. وأضافت الوكالة أن "السفينة الأجنبية كانت قد تلقت الوقود من سفن أخرى لنقلها إلى دول عربية، وتم توقيفها قرب جزيرة فارسي بعد التنسيق مع السلطات القضائية".

وتم اعتقال طاقم السفينة البالغ عددهم سبعة أفراد، جميعهم أجانب. ونقلت السفينة إلى ميناء بوشهر وجرى "تسليم شحنتها من الوقود المهرب إلى السلطات" بالتنسيق مع القضاء الإيراني.

وهذه هي ثالث سفينة تحتجزها إيران منذ 14 تموز/ يوليو في الخليج حيث يعبر ثلث النفط المنقول بحرا في العالم، بحسب الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة.

ففي 14 تموز/ يوليو، اعترضت إيران ناقلة النفط "رياح" التي ترفع علم بنما، متهمةً إياها أيضاً بنقل نفط مهرب. وبعد خمسة أيام، في 19 تموز/ يوليو، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط "ستينا امبيرو" السويدية التي ترفع علم بريطانيا، والتي اتهمتها إيران بأنها "خرقت قانون البحار الدولي".

ويخشى أن يؤدي احتجاز السفينة الثالثة إلى زيادة التوتر، الذي لم يتوقف عن التصاعد في الخليج منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018، وفرض واشنطن عقوبات مشددة على إيران تسببت بخسارتها لمعظم زبائنها من النفط.

ص.ش/أ.ح (د ب ا، أ ف ب، رويترز)