 ناغورني كاراباخ.. ألمانيا تدعو أذربيجان إلى القبول بهدنة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ناغورني كاراباخ.. ألمانيا تدعو أذربيجان إلى القبول بهدنة

فيما دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باكو إلى القبول بهدنة، أكدت فرنسا أن تركيا تتدخل "عسكريا" في نزاع ناغورني كاراباخ إلى جانب أذربيجان، مجددة مخاوفها من "تدويل" الصراع.

نزح نصف سكان إقليم ناغورني قره باغ بسبب المعارك في الإقليم الانفصالي الذي يشكل الأرمن غالبية سكانه

نزح نصف سكان إقليم ناغورني قره باغ بسبب المعارك في الإقليم الانفصالي الذي يشكل الأرمن غالبية سكانه

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أذربيجان إلى القبول بهدنة في منطقة ناغورني كاراباخ في جنوب القوقاز. وخلال استجواب الحكومة في البرلمان الألماني، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، اليوم الأربعاء (السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) إنه في الوقت الذي أبدت فيه أرمينيا استعدادها المبدئي للقبول بهدنة، لم يرد حتى الآن وعد بهذا الخصوص من الجانب الأذربيجاني.

مختارات

مع تواصل المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يدعو أرمينيا إلى الانسحاب الفوري كشرط أساسي لوقف إطلاق النار.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 28 مقاتلا سوريا موالين لتركيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الدائرة في ناغورني كاراباخ. وفيما نفت أذربيجان وجود مقاتلين أجانب على أراضيها، لم يصدر أي تعليق من أنقرة إزاء هذه الاتهامات.

بحسب الانتقادات فإن تركيا استخدمت تقنيات عسكرية كندية عالية التقنية في الطائرات من دون طيار التي تنتجها محلياً وأرسلت منها دفعات إلى اذربيجان والتي استخدمتها في النزاع العسكري الدائر مع أرمينيا على إقليم ناغورني كاراباخ.

وأضاف ماس أنه في حال لم تخفض أذربيجان من حدة لهجتها في هذه القضية، فإنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يصعد من ضغوطه على باكو. ويشهد إقليم ناغورني كاراباخ، وهو جيب انفصالي أرمني داخل أذربيجان، مجاور لإيران، قتالا عنيفا بين القوات الأرمنية والأذربيجانية. 

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (البرلمان) بخصوص النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ أن هناك "(...) تدخلا عسكريا لتركيا مما قد يؤدي إلى تأجيج تدويل الصراع".

وأسف وزير الخارجية الفرنسي لـ "وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين من أجل تحقيق تقدم طفيف في الأراضي من جانب أذربيجان بما أن أذربيجان هي التي بدأت النزاع"، حسب قوله. ودعا من جديد إلى وقف فوري للقتال والعودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين "من دون شروط" تحت رعاية مجموعة مينسك المكلفة بالوساطة وتضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

مشاهدة الفيديو 02:02

أذربيجان تتهم القوات الأرمينية بقصف مدينة كنجه

ميدانيا، حوّل القصف الذي نفّذته القوات الأذربيجانية ستيباناكرت، المدينة الرئيسية في قره باغ، إلى مدينة أشباح مليئة بالذخيرة غير المتفجّرة والحفر الناجمة عن القذائف. ودوّت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية طوال الليل الذي شهد عدة انفجارات في مدينة تغرق في ظلام دامس. 

وقال مراسل وكالة "فرانس برس" إن ضربات جديدة استهدفت المدينة صباح الأربعاء، فيما تشير الضوضاء المرافقة للضربات إلى أن المصدر كان طائرة مسيّرة.

في المقابل اتّهمت أذربيجان القوات الأرمينية بقصف أهداف مدنية في المناطق المأهولة، بما في ذلك ثاني كبرى مدن البلاد كنجه، التي يتجاوز عدد سكانها أكثر من 330 ألف نسمة. وقالت المتحدثة باسم الادعاء جوناي سالم زاده إن 427 مسكنا يقطنها نحو 1200 شخص دمرت منذ بدء الصراع الحالي.

وتخوض باكو ويريفان نزاعا منذ عقود للسيطرة على المنطقة التي يهيمن عليها الأرمن وانفصلت عن باكو خلال حرب اندلعت في أوائل تسعينات القرن الماضي وأودت بنحو 30 ألف شخص.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 35:11

مسائية DW: التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان.. ما مآلاته؟

مواضيع ذات صلة

Aserbaidschan Konflikt um Berg-Karabach

أردوغان يدعو أرمينيا لإنهاء "احتلال" ناغورني كاراباخ 28.09.2020

في دعم واضح لأذربيجان دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرمينيا لانسحاب فوري من "أراضي أذربيجان" التي قال إنها "تحتلها". وتصاعدت الاشتباكات العسكرية بين طرفي النزاع تزامنا مع تحرك الآلة الديبلوماسية الدولية لوقف القتال.

Aserbaidschan Baku | Menschen grüßen Militäreinheiten

أذربيجان تعلن التقدم في كاراباخ وأرمينيا تتعهد بنضال تاريخي 03.10.2020

شبه رئيس وزراء أرمينيا الصراع في ناغورني كاراباخ بحرب بلاده مع تركيا العثمانية. وارتفع عدد القتلى في النزاع الدائر في الجيب الانفصالي إلى ما لا يقل عن 230 قتيلا. بينما يتبادل الطرفان الاتهامات بالاستعانة بمقاتلين أجانب.

Aserbaidschan Konflikt Berg-Karabach

متحدثة عن مقاتلين من سوريا وليبيا.. روسيا تتوسط في كاراباخ 30.09.2020

مع استمرار القتال في إقليم ناغورني كاراباخ تبادلت تركيا وفرنسا الاتهامات، في ظل مخاوف من تدويل النزاع، حيث قالت روسيا إن مقاتلين سوريين وليبيين يتم نشرهم في منطقة النزاع، داعية أنقرة للامتناع عن "صب الزيت على النار".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  