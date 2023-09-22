 ناغورني قره باغ... مواجهة مجلس الأمن تخرق صمت الجبهات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ناغورني قره باغ... مواجهة مجلس الأمن تخرق صمت الجبهات

دخلت أرمينيا وأذربيجان في مواجهة أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية ملف ناغورني قره باغ، في حين لا يزال وقف إطلاق الناري ساري المفعول رغم بعض الانتهاكات.

أدت العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان واستمرت 24 ساعة إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين

أدت العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان واستمرت 24 ساعة إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين

بعد استسلام الانفصاليين الأرمن في مواجهة عملية عسكرية سريعة شنتها أذربيجان في ناغورني قره باغ، لا يزال وقف إطلاق النار قائماً الجمعة (22 أيلول/سبتمبر 2023) في هذا الجيب رغم رصد عدد من الانتهاكات.

مختارات

واستناداً إلى آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين الأرمن، أدت العملية العسكرية التي شنّتها أذربيجان واستمرت 24 ساعة وانتهت ظهر الأربعاء، إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين.

ودفعت هذه العملية العسكرية إلى إقرار وقف لإطلاق النار الأربعاء، وأثارت مواجهة بين يريفان وباكو الخميس في مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة طارئة بناء على طلب فرنسا.

وأكد وزير الخارجية الأرميني، أرارات مرزويان، الذي تحدث أولاً خلال الجلسة، أنه لا يوجد "بل معتدٍ وضحية"، قائلاً إن باكو شنّت هجوماً "غير مبرر ومخطط له" يهدف إلى "إتمام عملية التطهير العرقي" في ناغورني قره باغ. واتهم باكو أيضاً بشنّ "عمليات قصف مكثفة وعشوائية وباللجوء إلى المدفعية الثقيلة بما في ذلك الاستخدام المحظور لذخائر عنقودية".

في المقابل ندد نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، بـ"حملة تضليل" تشنها يريفان، متهماً إياها بـ"إمداد الانفصاليين ودعمهم".

من جهتها طالبت فرنسا أذربيجان بتقديم "ضمانات ملموسة" لإحلال السلام في ناغورني قره باغ بعد يومين على العملية العسكرية السريعة التي شنتها باكو ضد الانفصاليين الأرمينيين. وطالبت الوزيرة الفرنسية باكو بـ"ضمان العفو عن القوات التي قبلت وقف إطلاق النار" وبأن تعيد "من دون تأخير وبلا شروط الحركة عبر ممر لاتشين" بما يتيح دخول مساعدات إنسانية. وقالت "يجب أن تقبل (باكو) بحضور إنساني دولي. هذا ضروري مع اقتراب الشتاء. من دون هذه الضمانات لا يمكن أن يكون هناك حل".

وعلى غرار واشنطن، دانت باريس بشدة العملية العسكرية الأذربيجانية السريعة في المنطقة المتنازع عليها منذ عقود مع أرمينيا.

بدورها أبدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أسفها لأن "أذربيجان حاولت بالقوة فرض أمر واقع"، فيما دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجانبين إلى "استئناف المفاوضات في شأن كل القضايا العالقة بهدف التوصل إلى معاهدة سلام".

اتصالات مريبة مع أذربيجان - المساعدون الألمان لنظام علييف

"يوم عارنا"

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس في بيان "رصد خمسة انتهاكات لوقف إطلاق" في منطقتي "تشوتشا (اثنان) ومارداكيرت (ثلاثة)". وسمع مراسل في وكالة فرانس برس إطلاق نار مجهول المصدر في ستيباناكيرت. لكن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، قال إنه على الرغم من "الانتهاكات المتفرقة"، فإن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء لا يزال محترماً "بشكل عام". وأبدى كل من أذربيجان والانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ استعدادهم لمواصلة المحادثات التي بدأت الخميس.

ووصفت الرئاسة الأذربيجانية المحادثات التي استمرت نحو ساعتين في مدينة يفلاخ على بعد 295 كلم غرب العاصمة باكو بأنها "بناءة"، معلنة أن اجتماعاً جديداً سيعقد "في أسرع وقت".  

من جهتهم قال الانفصاليون في بيان إن "الطرفين شددا على ضرورة مناقشة كل المشاكل القائمة في أجواء سلمية، وأبديا استعدادهما لمواصلة الاجتماعات".

واتهم رئيس الوزراء الأرميني الخميس روسيا التي تنشر كتيبة في ناغورني قره باغ منذ الحرب الأخيرة في 2020، بأنها أخفقت في مهمتها لحفظ السلام في هذا الإقليم ذي الغالبية الأرمينية. وقال باشينيان في خطاب متلفز: "لا أعتقد أن علينا تجاهل إخفاق كتيبة (حفظ) السلام في ناغورني قره باغ".

وأكدت أذربيجان الخميس مقتل ستة جنود روس من قوة حفظ السلام خلال الهجوم الذي شنّته باكو في قره باغ. وتقدّم رئيس أذربيجان إلهام علييف بـ"اعتذار" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن مقتل الجنود بالرصاص، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.

وفي الساحة المركزية في يريفان، عاصمة أرمينيا، تجمع آلاف المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء للتنديد بخطر حصول "إبادة جماعية" في قره باغ. وحمل المتظاهرون أعلام أرمينيا ولافتات كتب على إحداها "يجب علينا إنقاذ أطفال قره باغ من الإبادة الجماعية!". وقال الصيدلي أركادي بالايان (32 عاماً) "هذا يوم عارنا. نيكول (رئيس الوزراء الأرميني) سرق وطننا".

خ.س/و.ب (أ ف ب)

  • Bildergalerie Ukraine Jalta Moschee

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    قصر فورونزوف

    الواجهة المطلة على البحر الأسود لقصر الدوق فورونزوف في البوكا بيالطا.ملامح الشرق والاندلس ظاهرة على ملامح القصر. "لاغالب إلا الله" حروف عربية في القرم الاوكراني.

  • Bildergalerie Ukraine Jalta Moschee

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    غرفة تشرشل

    الغرفة التي كان يتناول فيها رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل وجباته خلال أقامته في قصر فورونزوف، محل أقامته خلال مؤتمر يالطا، الذي جمعه مع الرئيسين، الأميركي روزفلت والروسي ستالين عام 1945.

  • Bildergalerie Ukraine Jalta Muslime

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    انتظر لحظة!

    فتيات اوكرانيات، مسلمات من أصول تتارية. "مسلمان" تقول لي حميدة. طلبت مني الانتظار لحظة قبل تصويرها، لكن الكاميرا كانت أسرع.

  • Bildergalerie Ukraine Jalta Muslime

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    بازار شرقي

    عصير الرمان الشهير في يالطا. يبيعه الأذربيجانيون في أوكرانيا، بجانب منتجات أوكرانية من القرم. يمتزج الشرق مع الغرب في شبه جزيرة القرم.

  • Bildergalerie Ukraine Jalta Muslime

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    شاب تتري

    رمضان، يعمل بجد في مطعم بوسط سوق يالطا الشعبي "البازار". أول وجه تتري قابلته في القرم. مهمته شواء اللحوم وطهي الرز.

  • Bildergalerie Ukraine Odessa Moschee

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    اوديسا

    مسجد بوسط مدينة أوديسا على البحر الأسود. المدينة شهيرة بأنها بورصة البحث عن الحب والمتعة للشباب. لكن المسجد يشعر المرء بان الشرق ليس بعيدا.

  • Bildergalerie Ukraine Jalta Muslime Bakhchisaray

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    قصر خان التتار

    "بغجه سراي" هو أسم عاصمة ملوك التتار بوسط القرم . يقع قصر الخان في وسط المدينة الواقعة بين الجبال ويضم أيضا المسجد ومقبرة الأسر المالكة.

  • Bildergalerie Ukraine Jalta Muslime Bakhchisaray

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    محراب

    أم وطفلها من روسيا، يقفان قرب محراب مكتوب عليه بحروف عربية وسط القصر. هدوء يخيم على القصر والمدينة تخلو إلا من حركة زوّارها، بعد أن كانت عاصمة ملوك التتار المسلمين في القرم.

  • Bildergalerie Armenien Muslime

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    يريفان الوادعة

    رجل أرميني وامرأة مسلمة بوسط ميدان الجمهورية بعاصمة أرمينيا. المراة تبدو بلباس الجادر الإيراني. ترتبط إيران بأرمينيا بعلاقة موغلة في القدم.

  • Bildergalerie Armenien Muslime

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    المسجد الأزرق

    بني بأمر من نادر شاه عام 1736م. ( الملك الصفوي) وتم تحويله في الفترة السوفيتية إلى متحف للمدينة. وبعد سقوط الأتحاد السوفيتي ، تكفلت إيران بتكاليف أعادة ترميمه.

  • Bildergalerie Armenien Muslime

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    الخميني

    صورة غير مألوفة. تمثال نصفي للخميني، مؤسس الجمهورية الأسلامية في إيران، الراس ينتصب في المسجد الأزرق بالعاصمة الأرمينية يريفان.

  • Bildergalerie Georgien Muslime

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    مسجد تبليسي

    اطلق العرب على جورجيا بلاد الكرج. في وسط المدينة القديمة يقع مسجد بني على الطراز الفارسي. يصلي فيه الشيعة والسنة معا. يفخر الجورجيون بأنهم يتعايشون مع المسلمين في بلادهم.

  • Bildergalerie Georgien Muslime

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    بوشكين في الحمّام

    في كل مدينة حول البحر الأسود يجد المرء أثرا لشاعر روسيا الكبير بوشكين. كتب على جدار الحمام المجاور للمسجد "لم أجد شيئا في حياتي أكثر راحة من حمّام بانيا هذا في تبليسي".

  • Bildergalerie Türkei Muslime

    معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية

    مسجد السلطان أحمد

    في الضفة الأخرى من البحر الأسود، تقع أسطنبول. حاضرة غنية عن التعريف. صورة لمسجد السلطان أحمد في عاصمة العثمانيين، أسطنبول.

    الكاتب: عباس الخشالي وبعدسته


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ستوديو الحدث: ناغورني كاراباخ .. صراع أمم على إرث قديم

مواضيع ذات صلة

Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan speaks at a joint press conference with European Council President Charles Michel in Yerevan on July 17, 2021. (Photo by Karen MINASYAN / AFP) (Photo by KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

أرمينيا تستعد لاستقبال عشرات ألوف النازحين من كاراباخ 21.09.2023

مع اختتام الجولة الأولى من المحادثات بين الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ والسلطات الأذربيجانية، أعلن رئيس وزراء أرمينيا استعداد بلاده لاستقبال أكثر من 40 ألف عائلة من الإقليم.

19.09.2023**In this photo taken from video released by Defense Ministry of Azerbaijan on Tuesday, Sept. 19, 2023, smoke rises over an area which Azerbaijan says hosts Armenian forces' positions in the breakaway territory of Nagorno-Karabakh in Azerbaijan. Azerbaijan on Tuesday declared that it started what it called an anti-terrorist operation targeting Armenian military positions in the Nagorno-Karabakh region and officials in that region said there was heavy artillery firing around its capital. (Defense Ministry of Azerbaijan via AP)

أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني كاراباخ 19.09.2023

فيما يبدو أنه تفاقم للتوتر المتصاعد بين أذربيجان وانفصالين أرمن أعلنت باكو شنها عملية عسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ بعد "مقتل مواطنين أذرين".

This grab taken from a handout footage released by the Azerbaijani Defence Ministry on September 19, 2023 show an explosion, that Baku claims to be Azerbaijani forces destroying positions used by Armenians in the Nagorno-Karabakh region. Azerbaijan said on September 19, 2023 it had launched anti-terrorist operations in the disputed region, over which the Caucasus arch-rivals fought a brief but brutal war in 2020. (Photo by Handout / Azerbaijani Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Azerbaijani Defence Ministry / handout - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ ومفاوضات مرتقبة 20.09.2023

أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية ومصادر إعلامية أرمينية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ وذلك بعد يوم واحد تقريبا من بدء العملية العسكرية الأذربيجانية هناك.