ناغلسمان يثني على ليفاندوفسكي: كرة القدم لا ترتبط دائماً بالمال

أبدى يوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمله في تجديد عقود روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر التي من المفترض أن تنتهي العام المقبل.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف وأضاف توماس مولر ثنائية خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على ريد بول سالزبورغ النمساوي 7 / 1 أمس الثلاثاء (التاسع من مارس/آذار 2022) في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ليستعرض اللاعبان مجدداً قيمتهما في الفريق البافاري، وقد أبدى ناغلسمان أمله في أن يستمر المستوى المرتفع للاعبين لفترة أطول.

وقضى مولر - 32 عاماً - كامل مسيرته الاحترافية مع بايرن، بينما انضم ليفاندوفسكي - 33 عاماً - إلى الفريق عام 2014 قادماً من بوروسيا دورتموند وقد حقق عدة أرقام قياسية عبر أهدافه التي سجلها خلال هذه الفترة.

وسجل ليفاندوفسكي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، ثلاثية خلال أول 23 دقيقةمن مباراة أمس لتكون أسرع ثلاثية في تاريخ دوري الأبطال، متجاوزاً بذلك الأربعين هدفاً في كل المسابقات للموسم السابع، حيث رفع رصيده في الموسم الحالي إلى 42 هدفاً.

سجل ليفاندوفسكي ثلاثية خلال أول 23 دقيقة لتكون أسرع ثلاثية في تاريخ دوري الأبطال

وقال ناغلسمان عقب مباراة أمس :"لا دهشة في أن أرغب في الاحتفاظ بهما في الفريق لفترة طويلة." وأضاف: "هما يتمتعان بمستويات جيدة، وإحصائياتهما مذهلة. كذلك تربطني بهما علاقة جيدة وهما يناسبان أفكاري." وتابع :"أتمنى الاستمرار معهما. وأتمنى أن يفكرا بالطريقة نفسها".

ولم يرغب مولر في التحدث أمس الثلاثاء بشأن الأمور التعاقدية، وصرح قائلاً :"لا أعرف ما يحدث مع الآخرين. ولن أقول ما يحدث معي".

ثناء المدرب ناغلسمان على ليفاندوفسكي بالخصوص لم يقتصر على الأمور التقنية، بل شمل الجانب الشخصي والإنساني للاعب أيضاً. إذ يعتبره المدرب قدوة للاعبين الآخرين. وأكد ناغلسمان على أن "في كرة القدم ليست كل الأمور مرتبطة بالمال"، في إشارة إلى الخطوة التي أقدم عليها ليفاندوفسكي عندما ألغى تعاونه مع شركة الاتصالات الصينية هواووي بسبب موقف الصين من الحرب الروسية الأوكرانية، متخلياً بذلك على ملايين الدولارات.

يذكر أن ليفاندوفسكي ومولر عنصرين حاسمين في المواجهات المقبلة بالموسم، في الوقت الذي يتطلع فيه بايرن إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة وتعزيز رقمه القياسي بإحراز لقب الدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي.

هـ.د/ع.ح(د ب أ)