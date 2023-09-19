ناغلسمان.. من لاعب عادي إلى أبرز المدربين بالعالم

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء (19 سبتمبر/ أيلول 2023)، أن يوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سيتولى تدريب المنتخب الألماني الأول حتى منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" فإن ناغلسمان واتحاد الكرة الألماني توصلا لاتفاق، ولكن يتبقى مناقشة بعض التفاصيل الصغيرة. وحتى الآن لم يعلق ناغلسمان أو الاتحاد الألماني على التقرير.

فمن يكون ناغلسمان وماهي أبرز إنجازاته لحد الآن؟

ولد ناغلسمان في 23 يوليو 1987 في لاندسبرغ أم ليخ بولاية بافاريا الألمانية، بدأ مسيرته الكروية مع نادي أوغسبورغ قبل أن يضطر لإنهاء مسيرته كلاعب عندما كان عمره 20 عامًا بسبب الإصابات.

بدأ مسيرته التدريبية في الفئات الشابة لنادي أوغسبورغ، ثم عمل مع نادي تي إس ميونيخ 1860وأصبح في 2016 المدير الفني لنادي هوفنهايم.

في 2019، تولى تدريب نادي آر بي لايبزيغ وقاد الفريق في الدوري الألماني للمركزين الثاني والثالت. كما أنه كان أصغر مدرب يصل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في سن الثالثة والثلاثين مع لايبزيغ.

تألق ناغلسمان مع فريق بايرن ميونيخ قبل أن يتم التخلي عنه بشكل مفاجئ والتعاقد مع توماس توخيل

في 2021، انضم ناغلسمان إلى نادي بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو واعتبر آنذاك أغلى مدرب في العالم وفاز في أول موسم له بالدوري وكأس السوبر، لكنه ودع دوري الأبطال من دور الثمانية أمام فياريال.

في الموسم الثاني له بالفريق 2022/2023 حقق مساراً مميزاً للغاية مع الفريق البافاري حيث أقصى باريس سان جيرمان وفاز عليه ذهاباً وإياباً دون أن يتلقى أيّ هدف، كما فاز ذهابا وإياباً على برشلونة في دور المجموعات 5-0 في مجموع المبارتين، وكان مرشح لإحراز اللقب الأوربي.

لكن رغم ذلك قررت إدارة البافاري التخلي عليه بسبب مشاكل بينه وبين اللاعبين وخاصة مع قائد الفريق مانويل نوير وأيضا بسبب علاقته مع مراسلة صحيفة بيلد المتخصصة في أخبار بايرن ميونيخ. وتحدثت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" بأن ناغلسمان لم يعد قادرا على السيطرة على غرفة تبديل الملابس.

والآن سيدخل ناغلسمان مرحلة جديدة في مساره التدريبي عندما سيشرف على تدريب المنتخب الألماني وقيادته في بطولة أمم أوروبا التي ستحتضنها ألمانيا صيف 2024. فهل ينجح ناغلسمان البالغ من العمر 36 عاما في إعادة قطار منتخب الماكينات إلى سكته الصحيحة بعد التعثرات الأخيرة؟

هشام الدريوش