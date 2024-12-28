ناغلسمان "استعاد ثقة" الألمان في منتخب بلادهم

قال بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول، نجح في إحداث تحول كبير للفريق، والذي بسببه استعاد دعم الجماهير.

ونقلت مجموعة صحف "راداكتيونز نيتزفيرك دويتشلاند" (أر.إن.دي) عن نيوندورف قوله إن يوليان تمكن من "دمج الشباب في صفوف المنتخب دون أن يلاحظوا أي انخفاض في الأداء. إنه طموح للغاية ويريد الفوز بكل مباراة."

وأضاف "تسبب كل ذلك في إحداث تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بإعادة بناء علاقة وثيقة بين الجماهير والمنتخب الوطني. عاد المواطنون لدعم الفريق مرة أخرى وامتلأت الملاعب من جديد. يعود الفضل في ذلك أساسا للمدرب".

وقال نيوندورف إن ناغلسمان، حقق مع مساعديه، "التوقعات وأنه يتطلع للمستقبل بثقة"، بما في ذلك بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف "أنا واثق للغاية في أننا سنرى فريقا قويا في الملعب في بطولة كأس العالم المقبلة".

وجرى تعيين ناغلسمان، مدرب لايبزغ و بايرن ميونخ السابق، في خريف العام الماضي.وبعد بداية مهتزة، أعاد المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، لطريق الانتصارات في عام 2024.

وخسر المنتخب الألماني مباراة واحدة فقططوال العام، كانت في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) أمام المنتخب الإسباني، الذي توج في النهاية باللقب.

م ف/ع.ج.م (د ب أ)