ناشط سعودي معارض يقاضي حكومة بلاده بتهمة التجسس على هاتفه

نشرت صحيفة الغارديان مقالا بقلم اثنين من مراسليها في لندن وواشنطن ناقشا فيه "إخطارا قانونيا تسلمته السفارة السعودية في بريطانيا، يتهم فيه معارض سعودي للمملكة مقيم في بريطانيا، سلطات بلاده بالهجوم على هاتفه ومحاولة اختراقه من خلال استخدام برنامج إلكتروني لشركة إسرائيلية يوصف بأنه مثير للجدل.

من جانبه أكد المعارض السعودي غانم الدوسري أنه بدأ رسميا بمقاضاة الحكومة السعودية، حسب تعبيره في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، مؤكدا تسلم السفارة السعودية في لندن إشعارا بالبدء في إجراءات القضية.

وحسب الغارديان، فإن الإخطار القانوني يستند إلى "هجوم مدبر وخطير رتبته المملكة ضد المعارض غانم الدوسري الذي يعيش في لندن تحت حماية الشرطة البريطانية". وتابعت الصحيفة أن الإخطار وصل السفارة السعودية الثلاثاء(28 أيار/مايو 2019) عبر محامي الدوسري الذي يدعي أنه تعرض لهجوم تجسسي باستخدام فيروسات إلكترونية تنتجها شركة "إن. إس. أو" الإسرائيلية المثيرة للجدل.

وحسب تقرير الغارديان، فإن شبهات تحوم حول استخدام فيروس "بيغاسوس" يستخدم من قبل حكومة المملكة وحكومات أخرى لاستهداف هواتف معارضين ونشطاء حقوق الإنسان وصحفيين.

ولم تعلق السلطات السعودية على هذا النبأ رسميا لحد الآن.

وحسب التعريق في ويكبيديا فإن الدوسري هو ناشط سعودي في مجال حقوق الإنسان وممثل ومعلّق سياسي ساخر عرف ببرنامجه الحواري عبر الإنترنت الذي يدعى "غانم شو"، الذي ينتقد فيه الأسرة المالكة بالسعودية وخاصة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال استخدام ما يعرف بالكوميديا السوداء"

ح.ع.ح/ع.ج.م (DW)