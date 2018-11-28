 ناشطة نسوية: الجدل حول الإسلام يجب أن يكون انطلاقا من دستور ألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 28.11.2018

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سياسة واقتصاد

ناشطة نسوية: الجدل حول الإسلام يجب أن يكون انطلاقا من دستور ألمانيا

أوضحت ناشرة المجلة النسائية "الغزالة" أن المسلمين في ألمانيا يتحاورون اليوم بطريقة أكثر تحررا حول دينهم. وهذا يضع علامات استفهام على علاقة السلطة الذكورية.

Sineb El Masra deutsche Autorin und Journalistin im DW Interview (DW)

" أعتبر عائلتي محافظة"، تقول زينب المسرار عن عائلتها المغربية المهاجرة في ألمانيا. الكاتبة التي نشرت عدة كتب حول الإسلام، تؤكد أنها استفادت من تربيتها الدينية التقليدية، وتعلمت القرآن على يد والدها وتقول إنها كانت مطالبة "كل يوم أحد بحفظ آيات من القرآن غيبا مثل أطفال الكتّاب". لكن رغم ذلك كان والداها متسامحان جدا معها، إذ لم يكن هناك مجال لمحرمات لا يحق للبنات فعلها، وهذا ما طبع شخصية زينب وأكد لها أن الشخص المحافظ لا يعني بالضرورة أن يكون رجعيا أو متعصبا.

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طالبت الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الحكومة الألمانية هذا الأسبوع بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المضامين والدعوات المخالفة للدستور الألماني الواردة في القرآن". (09.10.2018)

تتزامن فعالية "يوم المسجد المفتوح" هذا العام مع الجدل الذي تشهده المانيا اثر الأحداث الأخيرة لمدينة كيمنتس، ما يضاعف مسؤولية الجاليات المسلمة في هذا اليوم. الفعالية فرصة للتعريف بالإسلام والمسلمين، لكن هل هي كافية؟ (03.10.2018)

وكان بإمكان زينب المسرار فيما يخص قضايا الدين أن تناقش كل شيء مع والدها الذي كان يهمه أن تطرح عليه بنته أسئلة. وبالنسبة إلى أمها التي لم تر أبدا مدرسة من الداخل كان من المهم أن تكون زينب امرأة مستقلة تمضي في طريقها الخاص، وبالتالي فإنها تعتبر والديها مصدر إلهام لها.

هل الحجاب موضة أم رمز ديني؟

الحجاب في ألمانيا كما في العديد من البلدان الأوروبية، مادة دسمة للجدل والنقاش. فهل هو رمز قمع للمرآة؟ وهل يشير إلى أن المرء راديكالي أكثر من غيره؟ وهل هو رمز لمستوى تأهيل علمي متدن؟ ترد على ذلك زينب في حوارها مع DW بأن "هذه الصورة القديمة عن الحجاب تغيرت". في السابق تم ربط الحجاب بالسذاجة وقلة التأهيل، أما اليوم فتضع في ألمانيا نساء الحجاب وقد ذهبن إلى المدرسة هنا وتعلمن وحصلن على شهادات عليا. وتضيف بأن الحجاب بات قطعة موضة، فاليوم يوجد نساء محجبات منفتحات على العالم ومعاصرات.

زينب المسرار نفسها غير محجبة، وذلك لسببين: من جهة لأن القرآن لا يفرض الحجاب، حسب رايها ومن جهة أخرى لأنها لا تقبل كناشطة نسوية أي نظام محدد في اللباس. وتقول بأنها معجبة بالموضة، وهي تناضل من أجل أن تلبس المرأة  ما يروق لها.

Sineb El Masrar (DW/A.Ammar)

زينب المسرار، كاتبة وصحفية في فرانكفورت

الإسلام المتسامح كنموذج مستقبلي؟

" نحن نتحاور بشكل مختلف بوتيرة أقوى وأكثر حول الإسلام في ألمانيا"، تقول زينب المسرار ناشرة مجلة "الغزالة" وتوضح لـ DW بأنه يمكن اليوم في ألمانيا التعرف على الإسلام في المدرسة ودراسته في الجامعات وتأويله من جديد. وهذا يعود أيضا لوجود ناشطين مسلمين فاعلين أكثر اليوم. وإن وجود حركة نشطة اليوم فيما يرتبط بالإسلام في ألمانيا، يعود أيضا إلى مؤتمر الإسلام في ألمانيا الذي دُعيت إليه وشاركت فيه زينب المسرار. وتم إطلاق مؤتمر الإسلام في ألمانيا عام 2006 من قبل وزير الداخلية السابق فولفغانغ شويبله ويهدف إلى دعم الحوار بين الدولة الألمانية والمسلمين المقيمين في البلاد.

وتؤكد زينب "أينما وُجد المسلمون في ألمانيا، فإنه يوجد نوع من الإسلام الألماني" الذي يحمل جزئيا طابعا تركيا أو مغربيا أو سلفيا. وتفيد أن المهم هو الاستمرار في تطوير الإسلام الذي يساند القيم الإنسانية التحررية. وتقول زينب في حوارها مع DW "على المسلمين الجدال حول الإسلام انطلاقا من الدستور الألماني". وهذا "يمكن تعليله انطلاقا من القرآن والتقاليد". لكن هذا سيكون عملية صعبة، لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار كيانات تتمع بالسلطة وسيجبر الاتحادات الإسلامية التقليدية على النضال من جديد من أجل مواقعها السلطوية، وربما خلال 10 - 15 عاما لن تتمتع بالسلطة التي تتمتع بها الآن.

"الكثير من الرجال أيضا يعانون من الثقافة الذكورية

بعدما وقعت في ألمانيا سلسلة من الاعتداءات ضد نساء، يتحدث سياسيون بالنظر إلى الجناة عن "شباب مسلمين يوجههم هورمون الذكورة". فهل يمكن تعليم هؤلاء الرجال الاحترام تجاه النساء؟

فأينما وُجدت الثقافة الذكورية، فإن صورة المرأة لدى الرجال تمثل إشكالية، كما تفيد زينب المسرار التي أكدت أن الرجال مستعدون أيضا لمراجعة مواقفهم وسلوكهم. إلا أن هذا يبقى صعبا، لأنهم لا يجرؤون على ذلك في وسطهم الاجتماعي، حتى لا يتم تهميشهم. فهم بحاجة إلى مجال يمنح الحماية حيث يمكن لهم الحديث عن بنية الثقافة الذكورية ومفاهيم الشرف. وهناك مشروع في برلين يوفر هذه الإمكانية، لأن "الكثير من الرجال يعانون أيضا من الثقافة الذكورية".

ماركو مولر/ م.أ.م

  • Eine Frau mit Sonnenbrille trägt ein Kleid von Bernard Chandran. ( Fine Arts Museums of San Francisco)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    عصري ومحتشم

    يعرض متحف "دي يونغ" أزياء إسلامية معاصرة، على سبيل المثال هذا التصميم من الحرير والكريستال من إبداع المصمم الماليزي برنارد شاندران.

  • Eine Frau in muslimischer Mode posiert vor Hochhäusern in New York. (Fine Arts Museums of San Francisco)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    من جاكارتا إلى نيويورك

    تعمل ديان بيلانجي على التعريف بالموضة الإسلامية في الغرب. وتُعد صاحبة الـ 27 عاماً واحدة من المصممات القليلات فيما يخص الموضة الإسلامية، حيث تُقدم تصاميمها أيضاً على خشبات عروض الأزياء في لندن وميلانو ونيويورك.

  • Eine dunkelhäutige Frau posiert vor weißem Hintergrund in schwarzer Bomberjacke. (Sebastian Kim)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    رسالة سياسية

    الإسلاموفوبيا من المواضيع التي تم التطرق إليها في معرض سان فرانسيسكو. فعلى هذه السترة (الصورة) طبع بالخط العربي الملحق الإضافي الأول للدستور الأمريكي ومن بين الأمور التي يشملها، الحرية الدينية. اللبنانية سمعان فيرنون هي صاحبة هذا التصميم.

  • Das Model Hoda Katebi hält ein Tuch mit der Aufschrift banned hoch. (Fine Arts Museums of San Francisco/Driely Carter)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    رد على ترامب

    تُسخر سيلين سمعان أزياءها مراراً وتكراراً للاحتجاج السياسي. ففي سنة 2017 قامت سيلين بتصميم بعض الأوشحة طبع عليها عبارة "محظورة"، فضلاً عن صورة ملتقطة بالقمر الصناعي للبلدان، التي حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Zwei Puppen mit sportlichen muslimischen Outfits in der Ausstellung Contemporary Muslim Fashion im De Young Museum in San Francisco. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    أزياء رياضية

    يهتم المعرض أيضاً بالأزياء الرياضية، حيث يقدم حجابا من العلامة التجارية المشهورة "نايكي" ولباس بوركيني خاص بالسباحة، والذي أثار جدلا وتم حظره مؤقتاً في الشواطئ الفرنسية سنة 2016.

  • Blick in die Ausstellung Contemporary Muslim Fashion in San Francisco. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    القوة الرمزية للهندسة المعمارية

    صُمم هذا المعرض من طرف مكتب الهندسة المعمارية الإيرانية الأمريكية المشهور حريري-حريري. ويرمز التصميم إلى الستر والحجاب. في ربيع عام 2019 سينتقل المعرض إلى مدينة فرانكفورت الألمانية.

  • Drei Fotos von muslimischen Modebloggerinnen nebeneinander. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    الشبكات الاجتماعية كمنبر للتعبير

    يُكرس عدد من المدونين ومجلات الموضة حيزاً لعالم الأزياء الإسلامي. ويحتفل "Hijabistas" (مصممون شباب يعتمدون على الحجاب في تصاميمهم) بالحجاب التقليدي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". ويظهر هذا الجانب في معرض "الأزياء المسلمة المعاصرة" في سان فرانسيسكو. إعداد: أنيا بيندر/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

مختارات

آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

يحتضن متحف "دي يونغ" في سان فرانسيسكو معرضا لأزياء المحجبات يمتد حتى يناير 2019. ويضم المعرض الذي سيتم تقديمه أيضا في فرانكفورت أعمالا لـ 60 مصمما من مختلف أنحاء العالم. (20.09.2018)  

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